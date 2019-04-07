陳吉仲批韓國瑜農漁銷陸會傷台 吳芳銘：不要踐踏別人

2019-04-07 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜積極為高雄農漁產品爭取訂單，農委會主委陳吉仲今在臉書貼文指這樣的政策性採購，最後會對台灣全體的農漁民造成嚴重的傷害。高雄市農業局長吳芳銘隨後在自己的臉書貼文「欄杆與拐杖」，還強調「不要踐踏別人」，此貼文是否意有所指？吳芳銘表示，就讓大家自由解讀。

高雄市積極行銷農漁產但屢遭酸，高市農業局長吳芳銘6日臉書貼文標註「不要踐踏別人」。圖／翻攝吳芳銘臉書 分享 facebook 吳芳銘在臉書貼文「欄杆與拐杖」，指德國哲學家尼采（Friedrich Wilhelm Nietzsche）在「查拉圖斯特拉如是說」有句精采的話：「我是河邊的欄杆，誰能扶我，便扶我吧！我不是你們的拐杖。」

此句透露2個意義：一是「我願意幫助任何人，只要你想扶著我，我就讓你扶著幫著你。」二是「價值是建立在所處的位置上。人事物建立在自己的根基上成長，而不是遷就別人，欄杆在所處位置可能是拐杖，但終究不是拐杖。」

他還標註了「不要踐踏別人！」、「幫助別人有所成長與成就」、「價值是什麼？」

韓國瑜到馬來西亞、新加坡、香港、澳門、深圳和廈門，吳芳銘都同行，也見證高雄農產品外銷訂單的成績，看到國內一些人對韓國瑜的酸言酸語，有很多的感慨。昨天他就曾在臉書引用海明威「老人與海」中的話，「生活總是讓我們遍體鱗傷，但到後來，那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方。」

他說，如果說高雄銷中國大陸農產品是政治採購，他倒想知道年去年5月農委會自己說鳳梨主要外銷到中國大陸和日本，大家是不是也可以質疑銷中國大陸是政治採購？

最近芭樂價格下跌，有人批評是因韓國瑜喊出農產銷出去，造成農民預期心理，增加產量，結果被盤商殺到很低。吳芳銘說，一株芭樂種下去，約需10個月左右才可能有收成；去年8 月間大雨，許多芭樂樹受災，農民到9月把芭樂整修、剪枝，搶救芭樂樹，讓芭樂能開花結果，到目前差不多是產季，數量自然多，價格也會比較低。