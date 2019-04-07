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喜樂島推「台灣青」 與綠切割

2019-04-07 00:44聯合報 記者林麒瑋／台北報導

喜樂島聯盟宣布代表色是「台灣青」，要與綠色陣營切割。 記者林麒瑋／攝影
喜樂島聯盟宣布代表色是「台灣青」，要與綠色陣營切割。 記者林麒瑋／攝影
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今天是鄭南榕自焚卅周年的日子，獨派團體「喜樂島聯盟」昨舉行追思紀念會。喜樂島聯盟召集人郭倍宏宣布，聯盟代表色是「台灣青」，與傳統綠色陣營（民進黨）做切割。

他表示，不同於民進黨主張維持中華民國在台灣的現狀，該聯盟堅持台灣的前途由台灣人決定，並推動獨立公投，以「台灣」民意加入聯合國。

喜樂島聯盟也發出聲明，將持續推動「正名制憲」的目標，不管遇到多少杯葛、阻擾，不管來自紅藍白、或是民進黨，都會堅定不移地努力奮戰，並要用公投方式把國家正名為「台灣」。

喜樂島選在「言論自由日」前一天舉辦追思會，除郭倍宏外，時代力量立委黃國昌和徐永明、台聯黨主席劉一德、總統府前國策顧問黃華等人皆出席活動；不過，原定出席並發表演講的總統府前資政彭明敏、資政吳澧培未到現場。

郭倍宏說，「台灣青」目的是要與政黨上的綠色做區隔，傳統綠色陣營的民進黨，主張維持中華民國在台灣現狀，民進黨不同意台灣人有權決定台灣的前途，因此提出「台灣青」，堅決主張台灣的前途由台灣人決定，同時也提出喜樂島聯盟代表歌「台灣翠青」，推動成為台灣新國歌，也將制定新憲法、加入聯合國，讓台灣成為國際上其他國家認同得國家。

黃國昌表示，兩千三百萬台灣人民有權決定自己未來，一直是台灣民主運動史上很重要的基本訴求，即使前總統馬英九在二○○八年選總統，也提出這樣的主張；只不過，馬英九對當初競選所做的承諾，今天不曉得還記得多少。

獨立公投鄭南榕黃國昌時代力量
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