韓國瑜被圍剿 神力女超人：你罰韓國瑜，我伐民進黨

2019-04-06 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



立委許淑華在臉書出網友合成的超人與神力女超人圖片，表達對韓國瑜的支持。圖／許淑華提供 分享 facebook 高雄市長韓國瑜上月底港澳大陸行拚農產外銷，卻遭民進黨圍剿，陸委會更要求交報告、甚至傳要罰50萬元。立委許淑華邀請韓國瑜7日到南投參加玄天上帝法會，也在臉書貼上超人、神力女超人合照，寫上「你罰韓國瑜、我伐民進黨」，強勢表達對韓國瑜的支持。

許淑華除了一雙逆天長腿，一向給人親切的印象。她在臉書粉絲頁貼出電影「正義聯盟」中，超人和神力女超人的照片，不過臉分別換成韓國瑜和許淑華，強勢回擊執政黨的批評，讓支持者看見她霸氣的一面。

許淑華說，她的臉書粉絲頁都以她立院問政內容、會勘地方建設以及幫忙行銷南投的美食、農產品為主。之前有很多網友幫她製作女超人照片，她很少轉貼。

但這次韓國瑜到大陸為高雄農產品打開銷路，她也和南投縣長林明溱到北京行銷南投觀光和農產，並趕到廣東和韓國瑜會合，希望南投、高雄能在農產品行銷上進一步合作。但民進黨不支持還不斷質疑韓國瑜動機、甚至批評賣台，讓她實在難以忍受，才轉貼網友這張照片，也呼籲民進黨不要只想到選舉、選票，好好施政不要鬥爭，照顧老百姓生計。

網友也紛紛表達支持「韓市長用心拼高雄經濟，卻要忍耐綠營無情的打壓，讓我看到超不捨得希望委員在立法院多為韓市長發聲」。

許淑華說，韓國瑜明天首度到南投，希望南投鄉親給予熱情支持，她也會協助促成高雄、南投縣市合作行銷農產，一起打拚經濟。