喜樂島聯盟創代表色「台灣青」 郭倍宏：與綠營區隔

2019-04-06 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民視前董事長、喜樂島聯盟召集人郭倍宏。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 獨派團體，喜樂島聯盟今下午舉行「台灣人有權決定台灣前途-鄭南榕烈士殉道三十週年紀念會」，民視前董事長、喜樂島聯盟召集人郭倍宏、時代力量立委黃國昌和徐永明、台聯黨主席劉一德、總統府前國策顧問黃華等人皆出席。喜樂島聯盟宣布代表色是「台灣青」，與傳統綠色陣營做區隔，堅持台灣的前途由台灣人決定，並推動獨立公投，以「台灣」民意加入聯合國。

郭倍宏表示，選在鄭南榕殉道前一天舉行這活動，主要就是因為當年的年輕生命，為了台灣前途犧牲一切，作為後備活著的人應該要感到非常感恩，舉辦紀念會表示對他們尊敬。此外，這個紀念會由喜樂島聯盟主辦，意義除了紀念外，也宣布代表色是「台灣青」，這是在台灣島嶼與台灣海峽之間，由一半海洋、一半土地所組成的顏色。

郭倍宏說，台灣青目的是要與政黨上綠色做區隔，傳統綠色陣營的民進黨，主張維持中華民國在台灣現狀，民進黨不同意台灣人有權決定台灣的前途，因此提出台灣青堅決主張，台灣的前途由台灣人決定，同時也提出喜樂島聯盟代表歌《台灣翠青》，推動成為台灣新國歌，也將制定新憲法、加入聯合國，讓台灣成為國際上其他國家認同得國家。

黃國昌表示，2300萬台灣人民有權力決定自己的前途與未來，一直是台灣民主運動史上，非常重要的基本訴求，即使前總統馬英九在2008選總統，也提出這樣的主張。只不過，馬英九對自己當初競選，與台灣人民所做的承諾，今天不曉得還記得多少，這樣重要基本原則，台灣在成為正常化民主國家路途上必須堅持。

徐永明說，這三年來在立院很辛苦，時代力量席次人少，民進黨在立院席次過半，還超級多數，要過任何案子民進黨都有辦法可過。時代力量缺的是大家的聲音和給立院的壓力。言論自由在那個年代是要做這樣犧牲，才能取得，年輕一代認為言論自由從天上掉下來，但其實不是。獨立民主運動一直要往前推，時代力量為何沒加入民進黨，成立小黨，在立院被兩大黨修理，秉持這樣理念，選舉贏不代表台灣已經獨立，總統拿到不代表主權安全。處境與其他國家不同。