大甲媽祖遶境明起駕 朱立倫將展開宗教文化行腳之旅

2019-04-06 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



大甲媽祖遶境進香為世界三大宗教活動之一，亦被認為是台灣人一生至少要參與一次的文化盛事，新北市前市長朱立倫日前接受媒體訪問時表達，將於今年4月7日至4月11日以信眾與市民的身分參與盛事，要跟著神明去旅行，陪媽祖走一段，完成自己的心願。

朱立倫辦公室今天發布朱立倫「宗教文化行腳之旅」五天四夜行程，4月7日下午自大甲鎮瀾宮出發，行程除了與廣大信眾共同遶境進香，至沿途宮廟參拜，亦會參訪中部地區的傳統產業，包含MIT運動襪工廠及農產果菜生產合作社，更深入了解在地產業，同時受邀至地方廣播電台專訪。

朱立倫並將於4月10日清晨在雲林虎尾的擇元堂迎媽祖，此為大甲媽遶境進香路程中唯一駐駕的民宅。

朱立倫辦公室表示，朱立倫此次宗教文化行腳之旅，目標不在求快求全，而是以深度體驗的方式，和信眾一塊兒慢慢走，一起拜廟，一起了解當地的歷史文化。

朱立倫辦公室表示，近年來越來越多人用不同方式參與媽祖進香遶境活動，包括更多年輕族群或國外朋友，都以自己的方式實踐對媽祖的信仰，代表傳統文化的傳承以及愛護臺灣的信念，因為媽祖的力量而凝聚，代代相傳。朱立倫期待這趟旅程，將帶著學習的心情去感受台灣最美的風景。