親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
徵空屋稅救商圈
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

日職文字直播／王柏融首打席滾地出局 浪費打點良機

是你嗎？北捷尋第100億旅客 滿牆海報被笑像找通緝犯

大甲媽祖遶境明起駕 朱立倫將展開宗教文化行腳之旅

2019-04-06 14:32聯合報 記者王寓中╱即時報導

大甲媽祖遶境進香為世界三大宗教活動之一，亦被認為是台灣人一生至少要參與一次的文化盛事，新北市前市長朱立倫日前接受媒體訪問時表達，將於今年4月7日至4月11日以信眾與市民的身分參與盛事，要跟著神明去旅行，陪媽祖走一段，完成自己的心願。

朱立倫辦公室今天發布朱立倫「宗教文化行腳之旅」五天四夜行程，4月7日下午自大甲鎮瀾宮出發，行程除了與廣大信眾共同遶境進香，至沿途宮廟參拜，亦會參訪中部地區的傳統產業，包含MIT運動襪工廠及農產果菜生產合作社，更深入了解在地產業，同時受邀至地方廣播電台專訪。

朱立倫並將於4月10日清晨在雲林虎尾的擇元堂迎媽祖，此為大甲媽遶境進香路程中唯一駐駕的民宅。

朱立倫辦公室表示，朱立倫此次宗教文化行腳之旅，目標不在求快求全，而是以深度體驗的方式，和信眾一塊兒慢慢走，一起拜廟，一起了解當地的歷史文化。

朱立倫辦公室表示，近年來越來越多人用不同方式參與媽祖進香遶境活動，包括更多年輕族群或國外朋友，都以自己的方式實踐對媽祖的信仰，代表傳統文化的傳承以及愛護臺灣的信念，因為媽祖的力量而凝聚，代代相傳。朱立倫期待這趟旅程，將帶著學習的心情去感受台灣最美的風景。

朱立倫參與大甲媽祖遶境進香行程，特別邀請一位有超過20年遶境進香經驗、研究台灣本土民俗信仰的青年同行。兩人今晚8點將於朱立倫臉書直播分享新手上路的行前須知及必備裝備小物，還有沿途不可錯過的參與重點。

朱立倫。本報資料照片
朱立倫。本報資料照片
分享

朱立倫大甲媽祖遶境
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

韓國瑜拒收媽媽寫的信？高市：韓是不收台灣特區護照

2019-04-06 11:42

四六事件70周年 民進黨發文聲援維吾爾族

2019-04-06 14:09

蔡總統參觀農產市集 邀民眾晚上共享府前音樂會

2019-04-06 13:40

網路聲援批習被停課教授許章潤 吳釗燮推文力挺

2019-04-06 12:56

自爆有人高價想買「我是中壢人」 王浩宇：不能落入陸網軍手裡

2019-04-06 12:33

赴陸任社區主任助理遭內政部開罰 陸竟助打法律戰

2019-04-06 12:31

國民黨批官股銀行人事「績效差反升官」根本選舉考量

2019-04-06 11:49

辣台派將有Round 2　蔡英文初選繼續「拚國政」

2019-04-06 11:47

【即時短評】挺英派花招百出 反顯賴清德孤鳥難鳴

2019-04-06 11:47

桃猿隊到總統府吃滷肉飯 鄉長：總統跟我一樣親民

2019-04-06 11:32

駐華大使改稱駐台大使 費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

2019-04-06 11:07

郭董若選總統評利弊 朱學恒嗆杜紫宸唬爛想紅

2019-04-06 11:00

陸買台灣網軍？蘇貞昌：別陷入被併吞的危險

2019-04-06 10:53

網路聲量低如何突圍？柯文哲：聲量高不是好事

2019-04-06 10:44

華府「深層政府」視為厭惡者？柯文哲：典型假新聞

2019-04-06 10:28

公股人事大地震 蘇貞昌：用人唯才、不分藍綠

2019-04-06 10:22

禽獸論是基本價值觀？孫大千：王丹何不加入民進黨？

2019-04-06 09:21

不顧醫生反對！高嘉瑜連2天破戒 網友關心她「辣不辣」

2019-04-06 09:17

遭受不實攻擊？賴清德：我一定會走完初選程序

2019-04-06 08:31

堅持走完初選程序！賴清德：所有攻擊都可以承擔

2019-04-06 08:28

諷荒謬可笑 王丹：請韓粉停止消費蔣中正

2019-04-06 08:09

被誤認來自中國 學者澄清是台灣時對方當場道歉

2019-04-06 07:29

李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感

2019-04-06 07:08

美參院提案 重申台灣關係法對台6保證

2019-04-06 00:51

核食、核廠都公投 柯文哲再嗆「弱智」

2019-04-05 23:03

立院將審國防產發條例 在野黨質疑鐽震案復活

2019-04-05 22:58

中國新招玩網紅統戰？ 陸委會：如屬實將開罰

2019-04-05 22:39

「通靈少女」批國籍遭矮化 聯合國更正了

2019-04-05 21:21

倫敦政經學院公共藝術品風波 抗議連署突破8千人

2019-04-05 20:44

蔡總統直播分享出訪心得 林濁水：有小趣味但怪了些

2019-04-05 19:21

更改台灣標記 吳釗燮公開信向蔡總統母校抗議

2019-04-05 19:09

藍營追憶老蔣 黃國昌諷現在國民黨人：爭先恐後投共媚共

2019-04-05 19:03

民問「台獨有什麼好處？」 蔡英文：台灣哪有獨立問題

2019-04-05 18:29

柯文哲嗆核食公投弱智 王世堅反酸：你才弱智

2019-04-05 16:44

中國媒體全球擴張 台灣也面臨紅色滲透

2019-04-05 16:38

吳敦義：蔣公對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻

2019-04-05 15:46

蔡總統：我們是主權獨立國家 不會從地球消失

2019-04-05 15:39

蔡總統臉書發文列五措施 「小英照顧農民不會變」

2019-04-05 15:28

什麼沒遇過？皮條客狂打立委電話逼選民服務

2019-04-05 13:45
看更多

熱門文章

IDF飛官攔截殲11戰機 退伍學長肅然起敬

2019-04-05 15:42

民問「台獨有什麼好處？」 蔡英文：台灣哪有獨立問題

2019-04-05 18:29

韓國瑜拒收媽媽寫的信？高市：韓是不收台灣特區護照

2019-04-06 11:42

今年報稅就適用 蔡英文：月收3萬或家戶年收低於123萬免稅

2019-04-05 23:38

「通靈少女」批國籍遭矮化 聯合國更正了

2019-04-05 21:21

蔡英文大談懂承擔 前立委狠酸「老娘不提當年勇」

2019-04-06 09:50

攔截共機飛官：心中唯一念頭就是要捍衛國家

2019-04-05 18:56

影／陸戰99旅號稱「鐵軍」 原來起因北伐戰功

2019-04-05 17:24

東區退租潮…12年前也曾沒落蕭條 西門町如何起死回生？

2019-04-06 00:23

時代雜誌：川普為求美中貿易協議 暫擱對台軍售

2019-04-06 05:09

蔣公紀念活動失焦 支持者高喊徵召韓國瑜

2019-04-05 17:16

孫大千：王丹為什麼不直接加入民進黨啊？

2019-04-06 08:58

不顧醫生反對！高嘉瑜連2天破戒 網友關心她「辣不辣」

2019-04-06 09:17

民進黨初選協調陷僵局 卓榮泰：最壞結果是分裂

2019-04-06 00:28

林飛帆表態挺蔡英文 籲民進黨切勿終止初選

2019-04-05 15:19

【即時短評】一場總統初選 看見集體焦慮

2019-04-05 23:15

明和吳敦義會面！朱立倫再喊話：若不公開會談就暫緩見面

2019-04-06 11:38

遭受不實攻擊？賴清德：我一定會走完初選程序

2019-04-06 08:31

東區沒落？柯文哲：北市近4年經濟沒有再發展

2019-04-06 10:16

被誤認來自中國 學者澄清是台灣時對方當場道歉

2019-04-06 07:29

梅復興：「光榮之星」艇非海軍微型飛彈突擊艇原型

2019-04-05 16:51

「詩詞界男神」役男被推下樓腦震盪 役政署說話了

2019-04-05 17:08

倫敦政經學院公共藝術品風波 抗議連署突破8千人

2019-04-05 20:44

禽獸論是基本價值觀？孫大千：王丹何不加入民進黨？

2019-04-06 09:21

堅持走完初選程序！賴清德：所有攻擊都可以承擔

2019-04-06 08:28

諷荒謬可笑 王丹：請韓粉停止消費蔣中正

2019-04-06 08:09

擋賴條款要硬闖？綠派系喊「這樣不妥」

2019-04-06 00:50

「有初選都輸」 鄭文燦：蔡賴協調是高難度政治考驗

2019-04-05 15:55

朱立倫：不再溫良恭儉呆 讓綠吃乾抹淨

2019-04-06 00:33

藍營追憶老蔣 黃國昌諷現在國民黨人：爭先恐後投共媚共

2019-04-05 19:03

總統初選喊停、卓榮泰請辭？ 民進黨指空穴來風

2019-04-05 17:04

蔡總統直播分享出訪心得 林濁水：有小趣味但怪了些

2019-04-05 19:21

郭董若選總統評利弊 朱學恒嗆杜紫宸唬爛想紅

2019-04-06 11:00

公股人事大地震 蘇貞昌：用人唯才、不分藍綠

2019-04-06 10:22

自爆有人高價想買「我是中壢人」 王浩宇：不能落入陸網軍手裡

2019-04-06 12:33

中國新招玩網紅統戰？ 陸委會：如屬實將開罰

2019-04-05 22:39

美因美中貿易協議暫緩對台軍售？林郁方：消息非常真實

2019-04-06 12:43

李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感

2019-04-06 07:08

共機飛越海峽中線 包道格：與台買F-16V有關

2019-04-06 00:44

吳朱會將登場 洪秀柱：不要讓表態參選者有怨恨

2019-04-05 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top