四六事件70周年 民進黨發文聲援維吾爾族

2019-04-06 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



民進黨稍早在臉書發文，以今天是四六事件70周年，及明天是鄭南榕先生殉道30周年為題，呼籲國內各界不分政治立場，共同聲援遭到中國政府迫害的維吾爾族。民進黨秘書長在分享該則貼文時也提到，自由就像空氣，平時不易感覺存在。一旦失去，就再也回不來。

民進黨表示，今天是「四六事件」70周年，明天是鄭南榕先生殉道30周年紀念日，也是「言論自由日」。透過反思歷史，台灣社會有機會重新檢視，我們珍視的人權、自由與民主價值，是如此得來不易，建立在前人的犧牲奉獻上。

民進黨說，前人的精神在在提醒我們，基於普世價值，當我們看見人權受侵害時，不應保持沉默。現在，亞洲最大規模侵害人權與打壓少數民族的行為，正在中國新疆上演。

民進黨指出，維吾爾族受到中國共產黨政府迫害，已經引起「聯合國人權理事會」和美國、歐盟、土耳其等國嚴正關切。共產黨當局以「再教育營」為名，興建大量集中營，未經審判大量關押維族人士。除了集中營，還透過「結對認親」計畫，派駐大量漢人公務員到維族家庭進行短期寄宿，進行監視。

民進黨表示，在共產黨的打壓之下，維吾爾族的人身自由、宗教信仰以及文化認同，已經全面受到侵害。