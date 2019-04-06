撇延後初選、開臨全會 蔡英文：傾全力配合協調

2019-04-06 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選協調只剩一周，但不斷傳出霸王條款、手機民調、暫停初選種種不利對手賴清德的說法，蔡英文總統今指出，黨內處理過程正在協調小組階段，應該傾全力配合小組，有協調機制就讓協調機制發揮，她會配合協調小組。

至於何時跟賴清德見面，以及怎麼看賴清德稍早透過臉書指出初選遇到攻擊，還說「所有的攻擊我也可以承擔」，蔡英文則說，現在還是在協調階段應，該全力放在協調上。

民進黨初選期程仍在協調期，最後的時間訂為12日，預計13日、14日保留做電視政見，接著在15日、16日、17日進行民調，民調一作完就會拆封，最快17日當天、最晚18日會知道民調結果，並送24日中執會通過總統提名人選。

蔡英文今新增行程，參觀在府前的小農市集，受到熱烈歡迎，拍照、合影不斷，其中蜂農攤位還一直緊張地拿出濕紙巾擦手，怕蜂蜜會黏不好握手，還說要一年不洗手，但也有民眾一聽到是蔡英文就轉頭繞開。蔡英文會後指出，她在市集裡面看到很多小農無論從新鮮農產品，或是加工作品都發揮非常多創意，也非常健康美味，希望未來可以持續提供小農朋友他們生產到行銷的協助，也協助小農面對氣候暖化的挑戰。