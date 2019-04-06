赴陸任社區主任助理遭內政部開罰 陸竟助打法律戰

2019-04-06 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



內政部上個月28日，首次針對國人在中國大陸黨政軍機構任職開罰，國人李佩珍、符坤龍因在中國大陸擔任社區主任助理，違反兩岸人民關係條例，依法裁處10萬元罰鍰。不過，傳出大陸廈門市府將組法律團隊，協助被罰的國人與台灣政府打訴願與行政訴訟，民間團體直呼「太荒謬」，中國利用台灣民主法治與我方大打法律戰，呼籲國安團隊應正視民主防衛機制。

內政部認定，社區主任助理類似我村里幹事，屬中國大陸政府職務，任職者已違反兩岸人民關係條例中，禁止在中國黨政軍任職規定。據了解，在認定違法後，已陸續約有10人離職，不過，廈門最近又再招聘，內政部上周祭出鐵腕先罰兩人。

據媒體報導，開罰當天，廈門就召開臨時會議，已成立專案小組與律師團隊，提供台籍社區主任助理法律諮詢，法律訴訟費用會以民間樂捐或資助的名義，減少政府色彩；「廈門市政府雖會從中協助，但會以民間做為第一線」。

台灣永社理事長黃帝穎表示，在中國根本沒行政救濟的可能，台灣是民主法治國家當然要保障人民權利。不過，獨裁中國卻很懂得利用民主國家的遊戲規則來操弄、顛覆民主價值，澳洲有「反外國干擾法」、美國也有「外國代理人登記法」，以建立民主防制機制。他認為，未來類似事件恐越來越多，「這不只是單純的法律戰，還涉及國安問題」，兩岸條例有必要修法控管。

經濟民主聯合召集人賴中強指出，中國主張台灣是其神聖不可分割的領土，在中國服公職，與台灣公民身份間，本來就存有嚴重的忠誠義務衝突，這樣的行為應禁止。他並呼籲台灣律師不要接受廈門委託，否則有違「律師倫理規範」，因為廈門市府的利益與台灣當事人利益不同，將來案情是要向廈門市府報告還是當事人？而若要行政和解是聽誰的？