國民黨批官股銀行人事「績效差反升官」根本選舉考量

2019-04-06 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對4大官股銀行董總人事，國民黨立院黨團今舉行記者會，將透過黨團提案，要求閣揆蘇貞昌對此到立法院作專案報告；立委曾銘宗質疑一銀、土銀、彰銀的總經理都由台銀的副總升任，但是台銀績效相對不好，不解升任原因；立委費鴻泰更質疑這次調動時間不合情、不合理，是否蘇貞昌企圖影響企業放款，還是想要台杉案再現，「是否要做不合法的事情，我們拭目以待。」

財政部日前宣布，土銀董事長及總經理分別由合庫銀總經理黃伯川及台銀副總經理謝娟娟接任；第一金董事長由廖燦昌先生接任，並兼一銀董事長，一銀總經理由台灣金控副總經理蔡麗雪接任；合庫總經理由該公司副總經理陳世卿陞任；華南金董事長由張雲鵬接任，兼任華銀董事長；彰銀董事長及總經理分別由土銀董事長凌忠嫄及台銀副總經理黃瑞沐接任。

國民黨立院黨團今質疑人事別有含意，曾銘宗說，被換下台的吳當傑過去是常務官，始終配合政府政策，這次被撤換根本是行政院毫無忌諱導向財團，且一銀、土銀、彰銀的總經理都由台銀的副總升任，但是台銀績效相對不好，質疑升任原因是不是因為民進黨透過特定派系強力推薦，因為派系分贓才這樣派任，蘇貞昌需要講清楚說明白。

費鴻泰則說，這次換人時間不合情不合理，且過往總經理90％都是內升，而這3位副總經理大部分都是新潮流系，令人不得不懷疑此刻他們所要扮演的角色是要影響對企業放款，「是否要做不合法的事情，我們拭目以待。」