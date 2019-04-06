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影／「公股行庫人事調動」 國民黨痛批選舉考量

2019-04-06 11:49聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

公股行庫傳出人事大地震，第一金董座董瑞斌、華南金董事長吳當傑中箭下馬，也牽動4大公股行庫人事調整。立院國民黨黨團上午召開記者會，立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆、林德福、童惠珍等人針對這波公股行庫人事調動，痛批行政院長蘇貞昌不顧專業，完全是選舉考量，「公股行庫人事調動亂了套」。

立院國民黨黨團上午召開記者會，立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆、童惠珍等針對這...
立院國民黨黨團上午召開記者會，立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆、童惠珍等針對這波公股行庫人事調動，痛批行政院長蘇貞昌不顧專業，完全是選舉考量。記者林俊良／攝影
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立院國民黨黨團上午召開記者會，立委費鴻泰（右）、曾銘宗等針對這波公股行庫人事調動...
立院國民黨黨團上午召開記者會，立委費鴻泰（右）、曾銘宗等針對這波公股行庫人事調動，痛批行政院長蘇貞昌不顧專業，完全是選舉考量。記者林俊良／攝影
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立院國民黨黨團上午召開記者會，立委費鴻泰（右起）、曾銘宗、賴士葆等針對這波公股行庫人事調動，痛批行政院長蘇貞昌不顧專業，完全是選舉考量。記者林俊良／攝影
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