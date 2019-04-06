不忍氣吞聲！賴清德喊承擔攻擊 靠黨機制背書

2019-04-06 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選協調將到尾聲，霸王條款、暫停初選等等消息紛湧而至，行政院前院長賴清德今正面回擊，堅持一定會走完初選程序，「所有的攻擊我也可以承擔」。立委郭國文則說，確實傳出許多跟初選制度實質上沒有關聯的提議，但沒有辦法改變制度進程。

初選協調期將截止，蔡賴會仍沒動靜，反倒是霸王條款、手機民調、暫停初選等風聲不斷，賴清德今表示，很多朋友對於初選機制可能有變化感到憂心，也對於他所遭受不實攻擊表示不捨，他可以理解大家的憂心，但一定會走完初選程序，「所有的攻擊我也可以承擔。」

賴清德拉高聲量說，這不是為了他個人，而是無法視而不見基層的焦慮，甚至對民進黨的冷漠，唯有透過初選反省、說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任，且公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是黨的傳統，他對民進黨的同志和機制，深具信心，「民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前。」

賴清德發言人林聖哲則表示，尊重每個人對初選的想法，但賴清德立場始終如一，就是走完初選，「棒球有九局，就是一局一局把它打完」，且初選的民主機制是常態性的制度，這次初選會讓黨內法規更清楚，若想要現任優先，應該要下次選前再調整規定。

郭國文則說，確實傳出許多跟初選制度實質上沒有關聯的提議，但沒有辦法改變制度進程，黨中央也是照著流程在進行，且霸王條款等想法離成案都有距離。