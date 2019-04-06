【即時短評】挺英派花招百出 反顯賴清德孤鳥難鳴

2019-04-06 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選協調期逼近尾聲，如何運用制度穩住蔡英文提名的風聲卻越來越大，手機民調、霸王條款、暫停初選的討論，各個在制度上游移的攻擊策略都衝著賴清德，黨內孤鳥想走到政見會舞台，不若他想像的容易，再不放大黨內支持聲浪，恐連全民調都是奢想。

相較國民黨初選制度遭受百般質疑，民進黨初選規則清清楚楚，協調、政見會、民調、人選出爐，但近日霸王條款、暫停初選，甚至手機民調等提議，翻成白話文就是「一定要讓蔡英文獲連任提名」，這些動作迫使民進黨主席卓榮泰在臉書上意有所指，「用心把事情做好，一步一步來很難嗎？」可賴清德這裡始終反應不大。

其實不顧新潮流力勸，賴清德從登記就是孤鳥，一心準備著政見會上的政策廝殺，還定調絕不人身攻擊，如今面對各種「打退」方案，他永遠只是一句要打典範選戰，以及零星的立委聲援，這樣的孤鳥難鳴恐熬不到出線那天，畢竟他喊的典範選戰是墊高自己給支持者看，想藉此在全民調中勝出，可典範的選戰依然是戰，心性堅定的賴清德再不提早拿出黨內實力，在政見會前或民調前被河蟹、運作掉也是意料中事，或是更慘，被打成害黨分裂的罪人。