辣台派將有Round 2 蔡英文初選繼續「拚國政」

2019-04-06 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



民進黨初選協調將到尾聲，蔡賴兩人各打各的仗，蔡英文總統近日多次走進農產地聽農民心聲，不讓高雄市長韓國瑜專美於前，也預計將延續辣台派演講活動貼近年輕人；民進黨立委莊瑞雄則指出，從民意出發一定會加分。

蔡英文拚外交返國後，突襲推出辣台派活動直接跟年輕人接觸，黨政人士指出，這是小英之友會協辦的活動，也是反映基層支持者對於民進黨內初選感到焦慮，認為民進黨若不能推出最強組合來面對國民黨的挑戰，這三年執政的成果恐怕將會不保，因此邀小英面對面說明。

黨政人士指出，辣台派第一場採取網路報名，反應熱烈，但有些人嘆說沒跟上，還有支持者看到新聞後打電話到民進黨公職的服務處詢問如何參加，因此接下來預計會有第二場，規畫讓有興趣要參加的人都有機會報名。

而對於民進黨初選出現霸王條款、手機民調、暫停初選等等消息，蔡英文未有回應，接連按照既定行程走訪鳳梨農、絲瓜農 ，並深入雲林接著參拜宮廟向民眾解釋施政理念。幕僚表示，蔡英文是現任總統，雖然目前是黨內初選階段，但是國政沒有假日，總統仍然以國政為優先，像是托育準公共化銜接問題，她就特地訪視幼兒園，表達政府對於提升生育率的重視，實踐對於國民的政策承諾。，