自爆有人高價想買「我是中壢人」 王浩宇：不能落入陸網軍手裡

2019-04-06 12:33 聯合新聞網 綜合報導



2020總統大選在即，有網友指出，大陸近日動作頻繁，甚至許多臉書粉絲專頁都有不明人士想「收購」，作為其宣傳統一思想的媒介，此外還有公開應徵「支持兩岸統一」的網紅，協助曝光各種平台。王浩宇在臉書上公開有人想買他經營的「我是中壢人」粉專，打定主意不賣的發言引起網友討論。

王浩宇在臉書上指出，疑似有中國公司開高價希望收購「我是中壢人」粉專，雖然對方開出的收購價格相當具有吸引力，但他說自己絕對不會出售粉絲團，更不可能讓此粉絲團落入對岸網軍手裡。網友紛紛好奇對方開價多少，有人認為不可能，「王又再幻想了」、「往自己臉上貼金」，有人大讚王浩宇「愛台灣的心無價」，也有人諷刺「好啊，出一千萬美金就賣」。

圖截自王浩宇粉專 分享 facebook

也有網友在論壇《Dcard》發文，指出「大陸已挾大量資源，在我國個角落進行侵略戰」。該網友整理出多項狀況，如57歲的中國台灣女孩擔任中共黨政軍職務文革腔喊統一、解放軍戰機越過海峽中線挑釁等。

該網友指出，大陸動作逐漸頻繁，也開始打「資訊戰」，有多個臉書的粉絲專頁都被不明人士私訊，要以數千元將其收購，如此一來不必經營粉專，就可用現成的散播統一資訊。

還有多項應徵訊息，要求「支持兩岸統一」的網紅協助曝光各大平台，應徵訊息毫不避諱地寫下「內地政府希望培植一批政治立場鮮明的網紅」，也有應徵「政黨FB粉絲專頁管理小編」，注意事項更標明「支持和平統一」。

此外，也有先以明星粉絲團吸引人群加入，待累積粉絲量後，再將社團改成政治立場鮮明的社團，以便散播政治訊息。而LINE群組也是充斥許多宣揚政治理念的訊息。

該網友建議，對於網路上疑似在帶風向的資訊，一路都直接檢舉，對於相關議題也要勇於發聲，並退出立場偏頗的粉專。與立場不同的親友溝通務必心態冷靜、善用情緒、投其所好，避免引起衝突，理性的溝通。

其他網友則表示，「心戰跟資訊戰是真的開始了，希望大家能有危機意識，但不要怕，理智做出選擇」、「我愛台灣」，也有人搞笑回覆「1000元買粉專會不會太少」。