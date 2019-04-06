韓國瑜拒收媽媽寫的信？高市：韓是不收台灣特區護照

2019-04-06 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



基進側翼在粉絲團公開貼出這封媽媽的信。圖／翻攝基進黨（基進側翼）粉絲團 分享 facebook 民進黨議員高閔琳、邱俊憲2日質詢高雄市長韓國瑜時，聲稱要送交一封媽媽寫給韓國瑜的信，韓國瑜當場搖搖手婉拒，引發爭論，有人批韓國瑜「官僚」，也有人批民進黨議員作秀。高雄市新聞局長王淺秋上午表示，當時議員先送出一個合成的護照，後來才說有一封媽媽寫的信，韓國瑜看的是那本護照，搖手不收的也是那本合成護照。

4月2日，議員高閔琳、邱俊憲、簡煥宗、何權峰、李柏毅等人聯合質詢，拿出一本用韓國瑜照片合成的所謂「台灣特區護照」要交給韓，議員隨後拿出一封寫在紙板上、從網路下載的一個媽媽的信要給韓國瑜，韓國瑜搖手沒有收。

後來，臉書「高雄過歹日」中放出影片，聽到韓國瑜說「免，別放我桌上」，議員要韓看一下，韓有搖手說「我不要看」、「我等下讀」。

王淺秋表示，當天議員先送合成護照到韓國瑜面前，她坐在韓國瑜後面都在看那個合成護照，議員拿護照靠近市長列席座位時，才說有一個媽媽寫的信，信的內容是寫在一張大紙板上，那時韓國瑜搖手不收的是合成護照，議員拿出「信」的時間其實很短促。