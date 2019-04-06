駐華大使改稱駐台大使 費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」

2019-04-06 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨立委費鴻泰批民進黨是「台獨吉娃娃」 。報系資料照 分享 facebook 台灣關係法今年簽署40年，外交部日前推出我駐美代表處雙橡園的影片，在Youtube頻道上目前累計約600人次觀看。不過，在影片中提及台美斷交時，外交部卻將當時「美國駐華大使（United States Ambassador to the Republic of China）安克志」更名為「駐台大使（the ambassador in Taiwan）」，引發質疑。國民黨立委費鴻泰在臉書譏「外交部搞台獨，民進黨就是台獨吉娃娃」。

費鴻泰說，民進黨政府一天到晚喊台獨，但獨來獨去還是講自己是中華民國，就是因為不論從法理面或是現實面，台灣獨立都是不可能發生的事情。所以民進黨能做的事情，一個是搞東廠打擊國民黨；另一個就是口頭上吃吃豆腐，好像就能達成目標似，這就是所謂的「台獨吉娃娃」。

費鴻泰指出，外交部日前推出我駐美代表處雙橡園的影片，在影片中提及台美斷交時，外交部卻將當時「美國駐華大使（United States Ambassador to the Republic of China）安克志」更名為「駐台大使（the ambassador in Taiwan）」。但是，當時他的頭銜應該是United States Ambassador to the Republic of China（美國駐華大使）。

費鴻泰說，民進黨捏造歷史、混淆史觀，已經不是新聞，但每次看到民進黨在這些小地方竄改史實，然後洋洋得意的樣子，實在令人好笑。