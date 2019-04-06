網路聲量低如何突圍？柯文哲：聲量高不是好事

2019-04-06 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



外界認為台北市柯文哲的網路聲量落後給高雄市韓國瑜，柯文哲上午參加貓空復興茶園一日醫師活動，媒體問柯網路聲量低迷，該如何突圍？柯文哲說，聲量高不一定是好事，媒體追問為何不是好事，柯卻重複說，聲量高不見得是好事。

媒體問，找網紅也有侷限，不如發展自媒體？柯文哲說，不會啦，他的網路聲量也沒有多低迷，要看和誰比，他覺得做自己就好。