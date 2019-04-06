華府「深層政府」視為厭惡者？柯文哲：典型假新聞

2019-04-06 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲上個月訪美，「讀報」報導，美方認為柯會亂說話，且碰面後完全聽不懂柯的言論，柯文哲已經被華府「深層政府」（Deep State）視為「厭惡者」。柯文哲上午回嗆，媒體的報導是很典型的假新聞，因為反應怎麼樣，美國駐台有AIT，都會知道。

媒體問柯，美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）也質疑柯的兩岸論述說得不夠清楚。柯文哲解釋，這好像在台灣，他不會被所有人支持，在美國，100個學者，若100個都支持，別幻想了，100%在北韓才有。

至於是否覺得葛來儀是親蔡英文政府？柯文哲說，這不是親誰，人活在這世上，愛跟恨都不需要理由，有時候合，有的不合，且離婚一定有仇嗎？不一定，就不適合。去美國若跟100個學者講過，比較正常的講法是「70幾個對你ＯＫ」，會有一些比較有疑慮，「二、三個對你不喜歡，這也很正常。」

媒體問柯，美國會比較喜歡高雄市長韓國瑜？柯說，這應該去問AIT處長。