公股人事大地震 蘇貞昌：用人唯才、不分藍綠

2019-04-06 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今早到樹林濟安宮參拜，被問到公股金融機構高層人事大地震，蘇撇府院角力換人，強調他一向用人唯才，不分藍綠，期盼公股行庫能盡心為民服務。

蘇貞昌一口氣核定多位公股行庫高層人事，引發藍營議員批評，蘇解釋，從他當屏東縣長的主任秘書，到上次擔任行政院長時的政院秘書長全都是國民黨人。