公股人事大地震 蘇貞昌：用人唯才、不分藍綠

相關新聞
韓國瑜拒收媽媽寫的信？高市：韓是不收台灣特區護照2019-04-06 11:42
駐華大使改稱駐台大使 費鴻泰批民進黨「台獨吉娃娃」2019-04-06 11:07
明和吳敦義會面！朱立倫再喊話：若不公開會談就暫緩見面2019-04-06 11:38
桃猿隊到總統府吃滷肉飯 鄉長：總統跟我一樣親民2019-04-06 11:32
不顧醫生反對！高嘉瑜連2天破戒 網友關心她「辣不辣」2019-04-06 09:17
堅持走完初選程序！賴清德：所有攻擊都可以承擔2019-04-06 08:28
郭董若選總統評利弊 朱學恒嗆杜紫宸唬爛想紅2019-04-06 11:00
陸買台灣網軍？蘇貞昌：別陷入被併吞的危險2019-04-06 10:53
網路聲量低如何突圍？柯文哲：聲量高不是好事2019-04-06 10:44
華府「深層政府」視為厭惡者？柯文哲：典型假新聞2019-04-06 10:28
禽獸論是基本價值觀？孫大千：王丹何不加入民進黨？2019-04-06 09:21
遭受不實攻擊？賴清德：我一定會走完初選程序2019-04-06 08:31
諷荒謬可笑 王丹：請韓粉停止消費蔣中正2019-04-06 08:09
被誤認來自中國 學者澄清是台灣時對方當場道歉2019-04-06 07:29
李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感2019-04-06 07:08
美參院提案 重申台灣關係法對台6保證2019-04-06 00:51
核食、核廠都公投 柯文哲再嗆「弱智」2019-04-05 23:03
立院將審國防產發條例 在野黨質疑鐽震案復活2019-04-05 22:58
中國新招玩網紅統戰？ 陸委會：如屬實將開罰2019-04-05 22:39
「通靈少女」批國籍遭矮化 聯合國更正了2019-04-05 21:21
倫敦政經學院公共藝術品風波 抗議連署突破8千人2019-04-05 20:44
蔡總統直播分享出訪心得 林濁水：有小趣味但怪了些2019-04-05 19:21
更改台灣標記 吳釗燮公開信向蔡總統母校抗議2019-04-05 19:09
藍營追憶老蔣 黃國昌諷現在國民黨人：爭先恐後投共媚共2019-04-05 19:03
民問「台獨有什麼好處？」 蔡英文：台灣哪有獨立問題2019-04-05 18:29
柯文哲嗆核食公投弱智 王世堅反酸：你才弱智2019-04-05 16:44
中國媒體全球擴張 台灣也面臨紅色滲透2019-04-05 16:38
吳敦義：蔣公對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻2019-04-05 15:46
蔡總統：我們是主權獨立國家 不會從地球消失2019-04-05 15:39
蔡總統臉書發文列五措施 「小英照顧農民不會變」2019-04-05 15:28
什麼沒遇過？皮條客狂打立委電話逼選民服務2019-04-05 13:45
影／才批反核食 柯文哲再轟能源公投「說弱智差不多」2019-04-05 13:42
每天行程爆滿…立委到底忙什麼？2019-04-05 13:40
朱立倫：國民黨不能再溫良恭儉「呆」2019-04-05 13:35
反同另提修法 「婚姻限1男1女」2019-04-05 13:26
同婚法案未協商 綠先處理黨內事2019-04-05 13:25
蔡英文護台灣主權 賴清德提文化台灣2019-04-05 13:25
黨內互打 蔡正元：費鴻泰賴士葆應退出黨內初選2019-04-05 12:57
母校將兩岸標同色 蔡英文：台灣不會從地球上消失2019-04-05 12:15
熱門文章
IDF飛官攔截殲11戰機 退伍學長肅然起敬2019-04-05 15:42
民問「台獨有什麼好處？」 蔡英文：台灣哪有獨立問題2019-04-05 18:29
周錫瑋：當年徵召民調最高的朱立倫 如今應徵召韓國瑜2019-04-05 14:44
蔡英文：月收3萬或一家年收123萬以下 考慮免稅2019-04-05 23:38
「通靈少女」批國籍遭矮化 聯合國更正了2019-04-05 21:21
攔截共機飛官：心中唯一念頭就是要捍衛國家2019-04-05 18:56
影／陸戰99旅號稱「鐵軍」 原來起因北伐戰功2019-04-05 17:24
蔣公紀念活動失焦 支持者高喊徵召韓國瑜2019-04-05 17:16
時代雜誌：川普為求美中貿易協議 暫擱對台軍售2019-04-06 05:09
母校將兩岸標同色 蔡英文：台灣不會從地球上消失2019-04-05 12:15
民進黨初選協調陷僵局 卓榮泰：最壞結果是分裂2019-04-06 00:28
蔡英文大談懂承擔 前立委狠酸「老娘不提當年勇」2019-04-06 09:50
林飛帆表態挺蔡英文 籲民進黨切勿終止初選2019-04-05 15:19
不顧醫生反對！高嘉瑜連2天破戒 網友關心她「辣不辣」2019-04-06 09:17
東區退租潮…12年前也曾沒落蕭條 西門町如何起死回生？2019-04-06 00:23
【即時短評】一場總統初選 看見集體焦慮2019-04-05 23:15
被誤認來自中國 學者澄清是台灣時對方當場道歉2019-04-06 07:29
「詩詞界男神」役男被推下樓腦震盪 役政署說話了2019-04-05 17:08
梅復興：「光榮之星」艇非海軍微型飛彈突擊艇原型2019-04-05 16:51
倫敦政經學院公共藝術品風波 抗議連署突破8千人2019-04-05 20:44
遭受不實攻擊？賴清德：我一定會走完初選程序2019-04-06 08:31
「有初選都輸」 鄭文燦：蔡賴協調是高難度政治考驗2019-04-05 15:55
擋賴條款要硬闖？綠派系喊「這樣不妥」2019-04-06 00:50
諷荒謬可笑 王丹：請韓粉停止消費蔣中正2019-04-06 08:09
朱立倫：不再溫良恭儉呆 讓綠吃乾抹淨2019-04-06 00:33
東區沒落？柯文哲：北市近4年經濟沒有再發展2019-04-06 10:16
堅持走完初選程序！賴清德：所有攻擊都可以承擔2019-04-06 08:28
總統初選喊停、卓榮泰請辭？ 民進黨指空穴來風2019-04-05 17:04
蔡總統直播分享出訪心得 林濁水：有小趣味但怪了些2019-04-05 19:21
黨內互打 蔡正元：費鴻泰賴士葆應退出黨內初選2019-04-05 12:57
藍營追憶老蔣 黃國昌諷現在國民黨人：爭先恐後投共媚共2019-04-05 19:03
中國新招玩網紅統戰？ 陸委會：如屬實將開罰2019-04-05 22:39
李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感2019-04-06 07:08
費鴻泰談小林村：「韓市長的佛心，陳菊的禍心」2019-04-05 12:23
綠營焦慮派護英 提手機民調遭拒絕2019-04-05 12:02
不畏共軍挑釁 海軍陸戰隊發布演訓實況2019-04-05 13:42
吳朱會將登場 洪秀柱：不要讓表態參選者有怨恨2019-04-05 17:27
共機飛越海峽中線 包道格：與台買F-16V有關2019-04-06 00:44
柯文哲嗆核食公投弱智 王世堅反酸：你才弱智2019-04-05 16:44
更改台灣標記 吳釗燮公開信向蔡總統母校抗議2019-04-05 19:09
留言