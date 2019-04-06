禽獸論是基本價值觀？孫大千：王丹何不加入民進黨？

2019-04-06 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



陸委會主委陳明通的禽獸論惹議，民運人士王丹認為這不是基本的價值觀嗎？並指所謂陳明通失言之事，根本就顛倒是非。國民黨前立委孫大千今在臉書反問，王丹為什麼不直接加入民進黨？

孫大千說，這麼會顛倒黑白，牽拖硬拗，如果加入民進黨，應該會飛黃騰達，青雲直上，前途無量。反正民進黨現在正在籌組「豬隊友聯盟」，如果能夠得到王丹的鼎力相助，這樣的黃金陣容應該足以在2020年「未演先轟動」。

孫大千指出，當然，作老師的不能教育學生做人只要吃飽肚子就好了，但當政府官員，首要之務卻是要讓人民吃飽肚子。這麼簡單的道理，連北京政府都懂，王丹這個搞民運的怎麼會不懂呢？

他也說，台灣人民這幾年的日子有多苦，王丹這個從來不缺乏資金挹注的民運領袖，又怎麼會知道？自己在國外過著好日子，又有什麼資格替台灣人民說公道話？既然别人是「為了錢可以出賣靈魂的人」，王丹要不要順便說明一下，這幾年的資金究竟是從哪裡來的？