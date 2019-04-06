孫大千：王丹為什麼不直接加入民進黨啊？

2019-04-06 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



陸委會主委陳明通日前因禽獸說惹議公開致歉，民運人士王丹認為，做人難道只要吃飽肚子就好嗎，陳明通談的是基本價值觀，硬扯是批評高雄市長韓國瑜，就是顛倒是非。國民黨前立委孫大千今天表示，王丹為什麼不直接加入民進黨啊？

孫大千說，王丹這麼會顛倒黑白，牽拖硬拗，如果加入民進黨，應該會飛黃騰達，青雲直上，前途無量吧？反正，民進黨現在正在籌組「豬隊友聯盟」，如果能夠得到王丹的鼎力相助，這樣的黃金陣容應該足以在2020年「未演先轟動」吧？

孫大千認為，作老師的不能「教育學生做人只要吃飽肚子就好了」但是，當政府官員的，首要之務卻是要讓人民吃飽肚子。這麼簡單的道理，連北京政府都懂，王丹這個搞民運的怎麼會不懂呢？

孫大千質疑，台灣人民這幾年的日子有多苦，王丹這個從來不缺乏資金挹注的民運領袖，又怎麼會知道呢？自己在國外過著好日子，又有什麼資格替台灣人民說公道話呢？既然别人是「為了錢可以出賣靈魂的人」，王丹要不要順便說明一下，這幾年的他的資金究竟是從哪裡來的呢？