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孫大千：王丹為什麼不直接加入民進黨啊？

2019-04-06 08:58聯合報 記者張文馨╱即時報導

陸委會主委陳明通日前因禽獸說惹議公開致歉，民運人士王丹認為，做人難道只要吃飽肚子就好嗎，陳明通談的是基本價值觀，硬扯是批評高雄市長韓國瑜，就是顛倒是非。國民黨前立委孫大千今天表示，王丹為什麼不直接加入民進黨啊？

孫大千說，王丹這麼會顛倒黑白，牽拖硬拗，如果加入民進黨，應該會飛黃騰達，青雲直上，前途無量吧？反正，民進黨現在正在籌組「豬隊友聯盟」，如果能夠得到王丹的鼎力相助，這樣的黃金陣容應該足以在2020年「未演先轟動」吧？

孫大千認為，作老師的不能「教育學生做人只要吃飽肚子就好了」但是，當政府官員的，首要之務卻是要讓人民吃飽肚子。這麼簡單的道理，連北京政府都懂，王丹這個搞民運的怎麼會不懂呢？

孫大千質疑，台灣人民這幾年的日子有多苦，王丹這個從來不缺乏資金挹注的民運領袖，又怎麼會知道呢？自己在國外過著好日子，又有什麼資格替台灣人民說公道話呢？既然别人是「為了錢可以出賣靈魂的人」，王丹要不要順便說明一下，這幾年的他的資金究竟是從哪裡來的呢？

孫大千批評，王丹和北京政府的恩怨情仇，是他自己的事，拜託不要動不動就把國民黨扯下水。自己沒有勇氣回中國大陸去做一個了斷，反而三不五時來修理國民黨出氣，這算是哪門子的勇者呢？這種人的臉皮，可能比萬里長城還要厚吧？

民運人士王丹。本報資料照片
民運人士王丹。本報資料照片
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