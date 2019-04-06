一定會走完初選程序！賴清德：所有攻擊我也可以承擔

2019-04-06 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院前院長賴清德。本報資料照 分享 facebook 行政院前院長賴清德今透過臉書指出，很多朋友對於有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對於他所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，他可以理解大家的憂心，「所有的攻擊我也可以承擔」，要大家對民進黨的制度有信心，更堅持一定會走完初選程序。

民進黨初選協調只剩一周，但不斷傳出霸王條款、手機民調、暫停初選種種不利賴清德的說法，賴清德今終於正面對決，他在臉書指出，這2天很多朋友對於媒體報導有關初選機制可能有變化的消息感到憂心，也對他所遭受的許多不實的攻擊表示不捨，紛紛透過簡訊、電話，鼓勵他要守住民主的價值，走完初選。

賴清德說，大家的憂心，他可以理解，所有的攻擊他也可以承擔，大家對民進黨的制度要有信心，他對民主價值精神的堅定立場，一定會走完初選程序，請大家放心，且這不是為了他個人，而是無法事而不見基層的焦慮，甚至對民進黨的冷漠，唯有透過初選反省、說明，讓民眾理解民進黨依然值得託付，民進黨一直都沒放棄對台灣的責任。

賴清德表示，台灣的民主得來不易，民進黨在許多前輩堅持、犧牲與奉獻下，才有現在的果實。公平競爭、理性辯論、團結對外，向來是黨的傳統，他對民進黨的同志和機制，深具信心，「民主政治就是要坦蕩蕩，我願意樹立典範，勇往直前。」