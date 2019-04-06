諷荒謬可笑 王丹：請韓粉停止消費蔣中正

2019-04-06 08:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



民間愛國團體昨舉辦「蔣公，我們懷念您！」活動，國民黨主席吳敦義出席，現場有民眾趁機喊話要吳徵召韓國瑜選總統。記者王騰毅／攝影 分享 facebook 民間愛國團體昨舉辦「蔣公，我們懷念您！」活動，國民黨主席吳敦義出席，現場有民眾趁機喊話要吳徵召高雄市長韓國瑜選總統。民運人士王丹在臉書說，請韓粉停止消費蔣中正。

王丹說，紀念蔣中正他沒意見，推崇韓國瑜他也沒意見，但，一邊紀念蔣中正，一邊推崇韓國瑜，他有意見。因為這是這個世界上最荒謬可笑，最自相矛盾的事情：地球人都知道，如果主張「漢賊不兩立」的蔣中正還活著，看見韓國瑜會見中共高官，「是一定會把韓國瑜槍斃的啦！」

王丹說，用推崇韓國瑜的方式紀念蔣中正，「小心半夜蔣中正會找你哦」。