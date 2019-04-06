被誤認來自中國 學者澄清是台灣時對方當場道歉

2019-04-06 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



政治大學地政系教授徐世榮今在臉書表示，他在世界銀行開會期間，參加由「國際透明組織」副主席Rueben L. Lifuka所主持的「土地貪腐（Land Corruption)」場次，對方要求每位與會者都要發言。輪到徐世榮時，對方誤以為他來自中國，但他立即予以更正，「表明我來自台灣，不是中國」，對方當場立即道歉並更正。