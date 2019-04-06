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李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感

2019-04-06 07:08聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

產經新聞「李登輝祕錄」連載今日刊出的主題為「與星合資 如鏡花水月的航空公司」。

內文提到，1992年底以前國策顧問曾永賢為中介，前總統李登輝與對岸當時的國家主席楊尚昆、及其部下在順利打造了極機密溝通管道，雙方甚至對共同出資成立航空公司展開討論，可惜最後化為泡影。

曾永賢與其中國大陸對口、人民解放軍總政治部聯絡部長葉選寧在1994年初對合資設置航空公司進行了商議。合資計畫由兩岸各出資45%、新加坡出資10%，總公司設於新加坡。李登輝也知悉這項計畫。

曾永賢提到，李登輝的想法或許是認為，兩岸若能合資成立航空公司，將有助於兩岸關係更安定化，將兩岸以外的第三國新加坡作為安全閥，試著打造兩岸信賴關係的契機。

當時，兩岸之間因為安保的理由仍然禁止直航，雙方往來必須經由香港等第三地。也許這項計畫也是希望透過人員往來、物流擴大，最終實現兩岸直航的目標。

1994年5月16日李登輝訪問南非，回程時專機以加油名義，短暫停靠沒有邦交的新加坡。在那次訪問之際，李登輝向新加坡總理吳作棟拋出了合資企業的構想。

根據曾永賢的說法，吳作棟提議將出資比改為三方各出資三分之一，但台灣也好、對岸也好都不同意，兩岸都擔心依照吳的提議後，將總公司登記在新加坡，這間合資企業將完全落入新加坡的掌握之中，結果這個構想遭到了重挫。

另一方面，新加坡已故首相李光耀在2000年出版的回憶錄中，關於這段回憶有些出入。李前總統訪星時提出合資企業的構想，這部分是相同的，但是李光耀的回憶錄中記載，當時李登輝的提案是海運公司，而是李光耀與吳作棟建議加上航空公司，並要求提高新加坡出資比，將出資計畫調整為三方各出資三分之一。李登輝也同意這項提案，但認為要取得對岸首肯難度很高，希望新加坡協助解決問題。

也許新加坡也想藉此掌握主導權，為兩岸搭橋。

根據李光耀回憶錄，吳作棟攜著合資企業構想訪問中國大陸，1994年10月6日在北京人民大會堂，與楊尚昆下台後接任國家主席的江澤民會談，探詢江的意思。江澤民頭一傾，告訴吳作棟「很遺憾我認為這不妥當」。

文末埋下伏筆，儘管台灣方面的密使曾永賢與中國大陸對口葉選寧做了許多前置作業，但關鍵的國家主席江澤明在那個時期因為兩個理由對李登輝抱持的不信任感。

產經新聞「李登輝祕錄」連載談到兩岸與新加坡合資民航公司受挫的經過，與新加坡故總理...
產經新聞「李登輝祕錄」連載談到兩岸與新加坡合資民航公司受挫的經過，與新加坡故總理李光耀回憶錄有部分出入。記者蔡佩芳／攝影
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