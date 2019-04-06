李登輝祕錄 兩岸合資民航公司受挫與江澤民的不信任感

2019-04-06 07:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



產經新聞「李登輝祕錄」連載今日刊出的主題為「與星合資 如鏡花水月的航空公司」。

內文提到，1992年底以前國策顧問曾永賢為中介，前總統李登輝與對岸當時的國家主席楊尚昆、及其部下在順利打造了極機密溝通管道，雙方甚至對共同出資成立航空公司展開討論，可惜最後化為泡影。

曾永賢與其中國大陸對口、人民解放軍總政治部聯絡部長葉選寧在1994年初對合資設置航空公司進行了商議。合資計畫由兩岸各出資45%、新加坡出資10%，總公司設於新加坡。李登輝也知悉這項計畫。

曾永賢提到，李登輝的想法或許是認為，兩岸若能合資成立航空公司，將有助於兩岸關係更安定化，將兩岸以外的第三國新加坡作為安全閥，試著打造兩岸信賴關係的契機。

當時，兩岸之間因為安保的理由仍然禁止直航，雙方往來必須經由香港等第三地。也許這項計畫也是希望透過人員往來、物流擴大，最終實現兩岸直航的目標。

1994年5月16日李登輝訪問南非，回程時專機以加油名義，短暫停靠沒有邦交的新加坡。在那次訪問之際，李登輝向新加坡總理吳作棟拋出了合資企業的構想。

根據曾永賢的說法，吳作棟提議將出資比改為三方各出資三分之一，但台灣也好、對岸也好都不同意，兩岸都擔心依照吳的提議後，將總公司登記在新加坡，這間合資企業將完全落入新加坡的掌握之中，結果這個構想遭到了重挫。

另一方面，新加坡已故首相李光耀在2000年出版的回憶錄中，關於這段回憶有些出入。李前總統訪星時提出合資企業的構想，這部分是相同的，但是李光耀的回憶錄中記載，當時李登輝的提案是海運公司，而是李光耀與吳作棟建議加上航空公司，並要求提高新加坡出資比，將出資計畫調整為三方各出資三分之一。李登輝也同意這項提案，但認為要取得對岸首肯難度很高，希望新加坡協助解決問題。

也許新加坡也想藉此掌握主導權，為兩岸搭橋。

根據李光耀回憶錄，吳作棟攜著合資企業構想訪問中國大陸，1994年10月6日在北京人民大會堂，與楊尚昆下台後接任國家主席的江澤民會談，探詢江的意思。江澤民頭一傾，告訴吳作棟「很遺憾我認為這不妥當」。