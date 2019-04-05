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太強大！營造老闆「撩落去」 百日考上土木技師

蔡英文：月收3萬或一家年收123萬以下 考慮免稅

2019-04-05 23:38聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

總統蔡英文今天到雲林「一日遊」，從上午到下午一共跑了10多個行程，她下午在北港碧水寺和青年座談，被詢及低薪問題，蔡總統當場允諾已研擬未來對於月收低於3萬元，或一家4口年收少於123萬，將考慮免稅，為年輕人釋出大利多。

蔡英文說，雲林是農業大縣，也是農業首都，農業絕不是黃昏產業，而是未來產業，為鼓勵青年返鄉，青農貸款已從原需擔保品，改為不需擔保品，就是為鼓勵更多青農返鄉，未來會更努力扶植青農。

她說，未來農作物行銷要以外銷為主，像以色列的蔬果是供應歐洲多數國家，台灣農產品質不比日本差，是很有競爭力的，未來應致力於整合農產，推動農業專區，確保農產質量，成為亞洲主力供應地。

面對年輕人最關心的低薪問題，蔡英文也說，已與相關單位研擬對策，若月收低於3萬元，或夫妻與小孩一家4口年收低於123萬元，皆可免稅，以減輕年輕家庭負擔。對勞工退休金和農保都將全面檢討，希望能讓勞工足夠生活，不止讓老農有津貼，也可有農民保險。

至於司改，她認為比年金改革更加困難，但仍會持續努力，現階段以修「法官法」為第一步，讓恐龍法官、自由心證問題得以改善，研擬人民法官，借鏡歐美陪審團制度，讓司法貼近社會。

面對假訊息、假議題，也將與農委會研擬出一套系統，將正確資訊傳遞給農民，不再被假訊息帶動風向。

總統蔡英文今到雲林和青年座談並允諾為低薪族免稅，贏得年輕人認同。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今到雲林和青年座談並允諾為低薪族免稅，贏得年輕人認同。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今到雲林和青年座談並允諾為低薪族免稅，贏得年輕人認同。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今天到台灣番薯主產地水林鄉品嘗烤地瓜。記者蔡維斌／翻攝
總統蔡英文今天到台灣番薯主產地水林鄉品嘗烤地瓜。記者蔡維斌／翻攝
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總統蔡英文今到雲林和青年座談並允諾為低薪族免稅，贏得年輕人認同。記者蔡維斌／攝影
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總統蔡英文今到雲林和青年座談並允諾為低薪族免稅，贏得年輕人認同。記者蔡維斌／攝影
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