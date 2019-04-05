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立院將審國防產發條例 在野黨質疑鐽震案復活

2019-04-05 22:58聯合報 記者程嘉文╱即時報導

立院外交國防委員會，下周三天議程都將審議「國防產業發展條例」草案。該條例雖被執政黨列為本會期優先法案，但條文賦予中科院極大權力，形同主導所有國內軍事投資，被批評「球員兼裁判」。在野黨抨擊，政府想藉「一手收錢一手給錢」控制廠商，形同鐽震案捲土重來。執政黨立委也認為，相關條文可以調整，未必所有計畫都要透過中科院轉包廠商。

「國防產業發展條例」草案共24條，其中第14條規定國內採購軍品的得標廠商，必須提撥0.3%至0.5%的契約總金額，匯入「國防工業發展基金會」的信託專戶。但第12條規定，政府或相關行政法人（即中科院），可向參與國防工業的廠商給與獎勵金。中科院因而被質疑「一手收錢、另一手給錢」。

另外，近年國防部大量將軍事投資的「建案」委由中科院進行。凡是向國內採購、並且總數超過10億元的軍事投資案，都將由中科院負責。以往在採購合約中，軍方是「甲方」，生產裝備的中科院是「乙方」，未來卻由軍方與中科院共同擔任甲方。但中科院往往也是軍方的供應商，如今自己成為甲方，就失去有效制衡。

國民黨立委馬文君批評，這種條文簡直是「菜蟲條款」，如果通過，將讓中科院成為擁有資源與決定權、卻沒有責任的統包商。她表示，這次政院制訂條例，看得出來是學韓國，但韓方機制有層層把關，我方卻變成中科院說了算，軍方反而失去角色。

國家政策基金會召集人、前立委林郁方說，讓得標廠商「不樂之捐」，同時又可以「獎助」廠商，彼此建立施惠關係，「前面像勒索，後面像賄賂」。簡直是扁政府鐽震案捲土重來，藉著發展國防產業之名控制廠商，牟取政治利益。此外，中科院近年包山包海，往往什麼都宣稱有能力研發，也未免太不切實際。

民進黨立委羅致政說，先前在黨政協調會當中，執政黨立委也對草案規定的中科院角色定位有所質疑，認為未必所有案子都必須透過中科院，有些可以直接包出。他強調，行政部門並沒有施壓執政黨立委必須照單全收，由於本會期時間還足夠，下周即使無法完成初審，也還可以繼續討論。

中科院。聯合報資料照／記者程嘉文攝影
中科院。聯合報資料照／記者程嘉文攝影
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