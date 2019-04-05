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共機飛越海峽中線 攔截飛官：心中唯一念頭就是要捍衛國家

蔡總統直播分享出訪心得 林濁水：有小趣味但怪了些

2019-04-05 19:21聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

蔡英文總統結束「海洋民主之旅」，出訪南太友邦國家收穫滿滿，日前蔡總統透過臉書直播，分享她這次出訪的心得。民進黨前立委林濁水今臉書發文指出，生性小心的蔡總統，在影片中不夠小心的地方卻一再出現，整個片子有點趣味，但作為一國總統的演出劇本，坦白說都「怪了些」、也蠻配不上，實在可惜了。

林濁水表示，總統出訪南太平洋小國後，回來大大宣揚，當做她外交能力的重大證明，連丟出了幾分YouTube，重視程度如此可見，「但是可惜，生性小心的她，在其中講的不夠小心的地方卻一再出現」。

林濁水指出，例如她說過去台灣對小國搞金錢外交，後來改成農耕等技術援助，這就和事實對不上，甚至相反了；農技外交近行得很早，在退出聯合國國前在非洲做得有聲有色，而金銭外交是在1990年前後開始的，一直盛行到2008。

林濁水說，又如強調這些小國國際上替台灣發聲聲量很大，但是在介紹時，卻看著附有大字的照片，很辛苦地念了兩次才把總統名字Remengesau唸了出來，還很用力地叫大家認識「史瓦帝尼」，連向大家介紹，她都要這樣用心，用力，名字都叫得不是很容易，YouTube上這樣的影音實在很不容易讓人和所謂國際上聲量很大是什麼意思。

林濁水還說，又如笑逐顏開的介紹她和美國軍人合影的照片，強調是大突破，然後說要小心，講淸楚他是負責救災的軍官不是作戰指揮官。

林濁水認為，坦白講，這樣的片片段段都有點小趣味，但是當做堂堂一國之總統演出的劇本，坦白說都怪了些，蠻配不上的，實在可惜了。

蔡總統日前透過臉書直播，分享出訪心得。圖／截自蔡英文總統臉書直播
蔡總統日前透過臉書直播，分享出訪心得。圖／截自蔡英文總統臉書直播
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民進黨前立委林濁水。聯合報資料照
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