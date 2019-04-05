國民黨追憶老蔣 黃國昌諷：爭先恐後投共媚共

2019-04-05 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



今天是清明節，也是先總統蔣中正逝世紀念日，國民黨主席吳敦義在臉書發文追思說，蔣中正的功績值得大家永遠懷念；但時代力量立委黃國昌發文酸說，蔣應該沒想到，許多國民黨人士爭先恐後地「投共」。

吳敦義今以「懷古追遠，但願風範應猶在：追思蔣公」為題在臉書發文，強調看到政大後山的蔣公騎馬銅像被人鋸掉一隻腳，真是讓人覺得心痛。他說，在動亂的時代，曾經發生過許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄；他的父親當年也曾含冤入獄了2年9個月，因此完全能體會許多受難者家屬的心情。

「蔣中正當然不是完全沒有責任，但蔣中正對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱。」吳敦義認為，蔣除了打贏八年抗戰，光復台灣，推動三七五減租、耕者有其田，還開辦九年國民教育，在台灣推動許多重大建設，使得台灣復興基地民生樂利、民族獲得尊榮、民生也得落實，讓三民主義在復興基地扎根，這些功績值得大家永遠懷念。

黃國昌隨後在臉書發出一張蔣中正與中國共產黨已故領袖毛澤東的合照，照片上寫著蔣曾說過的：「與共產黨談判和平，等於與虎謀皮！」