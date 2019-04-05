民問「台獨有什麼好處？」 蔡英文：台灣哪有獨立問題

2019-04-05 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



總統蔡英文今天在民進黨籍立委蘇治芬、麥寮鄉前鄉長許忠富等人陪同下，走訪雲林多處，下午到土庫鎮與民座談，民眾提問「台獨對我們有什麼好處？」也有牧師說因為同婚議題，「去年是我第一次沒有投票給執政黨」，蔡英文說，台灣本來就是主權獨立的國家，賣農產品與九二共識沒有關係。

蔡英文今天下午到土庫順天宮參拜，受到民眾熱情歡迎，她隨後與民眾座談，一名邱小姐當場提問，台灣農業發展、外銷很重要，「台獨對我們有什麼好處？」

蔡英文表示，無論是賣水果、賣農產品，只要品質好、價格好就應該要賣出去，跟九二共識沒有關係，台灣是主權獨立的國家，哪有獨立的問題，「我們自己管自己，我們有外交、有民主制度、有總統，不是國家是什麼，我們不該對自己沒有信心」。

蔡英文說，外國人肯定台灣的民主與自由，國際對台灣的支持很高，習近平說一國兩制，不是台灣人可以接受的，「我們不會接受一國兩制，我們講清楚我們的底線，我們對自己要有信心」。

許姓牧師則當場反映民進黨推動同婚議題，他不認同，去年選舉他因此第一次沒有投給執政黨。

蔡英文表示，同婚議題有南北、世代差異，年輕一輩認為是人權問題，年長一輩無法接受與傳統價值不同，政府站在中間，要迎合不同意見，才以專法方式保護，符合公投決議、不修正母法。