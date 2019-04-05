吳敦義：蔣公對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻

2019-04-05 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義今天下午參加我愛國旗委員會舉辦的「蔣公，我們懷念您！」紀念大會，吳敦義致詞時表示，先總統蔣公在風雨飄搖之際，對安定台灣、建設台灣有非常大貢獻。他指出，先有八年抗戰的勝利，才有台澎回到中華民國的懷抱，作為中華民族的復興基地，如果沒有八年抗戰勝利，就沒有這塊復興基地。

吳指出，蔣公將大陸時期非常傑出的學者，包括錢穆、胡適之、傅斯年等帶到台灣，也保留國軍精壯之士保衛台灣，此外，光復之初，金融是很危險的，提一整袋舊的台幣也買不到早餐，經過先總統蔣公撤退之時，將北京、上海的數百萬兩黃金安全護送到台灣，作為發行新台幣的準備與保證，安定中華民國的金融秩序；使得經濟能成長、國家能維護、文化能傳承，且海內外許多僑胞也心向中華民國，讓台灣成為本省、外省、僑胞同心一德，共同建設寶島台灣成為三民主義的施行基地。

吳強調，先總統蔣公的領導與建設之下，才有國民黨的基礎，他4月3日與黨部幹部、中常委、黃復興黨部同志等前往慈湖向蔣公行禮致敬，表達對蔣公滿懷的崇敬與感恩。