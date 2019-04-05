影／才批反核食 柯文哲再轟能源公投「說弱智差不多」

2019-04-05 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐宇威 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天（5日）上午到福德公墓參加清明祈福法會暨追思音樂會，針對日前嗆反核食公投是弱智一事，今天柯文哲再度開砲，但矛頭轉向能源公投，他表示能源與產業是一套的，怎麼可以拿來公投，直批說「弱智差不多」，柯文哲更爆料自己到公投那一刻才開始看有哪些題目，認為公投前的宣導不足，媒體反問柯文哲是自己忙選舉，還是根本沒關心公投？柯文哲趕緊改口說，他沒有仔細去看，不過他也強調民主政治不是只有投票。

柯文哲第二任期滿百日，柯文哲表示對他來說政策是連續的，「沒有什麼百日不百日」。對於接受《聯合報》專訪時提到，在藍綠夾殺之下，第三勢力很難出頭，柯文哲今天再解釋，政黨政治還是民主政治的常態，他只是覺得國家內耗太嚴重，感覺國家「卡卡的」；媒體後又追問藍綠高牆是不是比想像中的更難撼動？柯文哲想了一下說，不是說困難就不做，但要怎麼解決，他表示自己仍在思考中。