黨內互打 蔡正元：費鴻泰賴士葆應退出黨內初選

2019-04-05 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市南松山、信義選區國民黨立委初選競爭白熱化。現任立委費鴻泰指挑戰者王鴻薇剪接高雄市長韓國瑜電話錄音，要求王退出黨內初選；王則淚訴公布先生陶允正與韓國瑜的LINE對話紀錄，證明有獲得韓的授權。

王鴻薇上午接受《POP搶先爆》代班主持人蔡正元專訪，蔡正元表示，費鴻泰、賴士葆都是黨內老將立委，出去開記者會也未事先查證，已是公然誹謗且意圖使人不當選；他以個人名義公開呼籲，「費鴻泰、賴士葆兩位老人，犯了這種錯誤，應該退出黨內初選」。

王鴻薇在節目中也出示LINE對話截圖，表示先生陶允正過去就認識韓國瑜，也親近稱呼「國瑜」，錄音有獲得韓國瑜授權；費鴻泰的指控實在非常嚴厲，她不願黨內互打，但這件事已涉及到對她人格的抹煞，必須自清。

費鴻泰表示，憑良心講，這是他生平第一次、他也不想去開這樣的記者會，但因選舉至今有200多個選民說，韓國瑜怎會介入黨內初選、還說唯一支持？4月中就要民調，他當然不相信。費說，4月1日韓國瑜發新聞稿，稱國民黨內初選決不介入，也不幫任何人錄音。

費鴻泰指出，王鴻薇也是資深民代，因此他透過兩個友人分別打電話給韓國瑜辦公室的邵主任，都稱絕沒幫任何人錄音，甚至一位還跟韓通上電話，韓也說絕對沒有幫國民黨立委初選參選人錄音，已經做到充分查證，「清者自清，濁者自濁」，就讓社會來檢視。