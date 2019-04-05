母校將兩岸標同色 蔡英文：台灣不會從地圖上消失

2019-04-05 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



總統蔡英文今天南下雲林走訪，面對媒體詢問母校倫敦政經學院將兩岸標同色引起爭議一事，她表示，「台灣不會從地圖上消失，我們就是一個主權獨立的國家」。