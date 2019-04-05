漁港垂釣下周討論 張景森：不能妨礙漁船 破壞環境

2019-04-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



漁港垂釣議題近日熱燒中，政委張景森今指出，下周一將邀集相關機關團體討論，開放釣魚的地方當然越多越好，但是不能妨礙漁船運作和破壞環境衛生，而關鍵問題是目前中央和地方的漁港都沒有良好的營運和管理單位，所以核心問題應該是如何有效地管理漁港。

行政院副院長陳其邁日前指示2個月內盤點全台漁港或商港劃定50個區域可合法釣魚，引發基層漁會反彈，曾走訪各地漁港的政委唐鳳3日預計在基隆八斗子漁港舉辦協作會議，邀請釣友、漁會及漁業署共同討論，但百餘名漁會幹部、漁民團體人員不滿行政院先決定開放50處區域垂釣再開會，沒有配套，就把事情搞大，根本是「先射箭再畫靶」，退席抗議。

經過唐鳳的會議蒐集漁民心聲後，張景森則預計下週一邀集相關機關團體來討論，他強調，開放釣魚的地方當然越多越好，但是不能妨礙漁船運作和破壞環境衛生，而目前關鍵問題是目前中央和地方的漁港都沒有良好的營運和管理單位，不只釣魚會造成問題，其實其他活動也會造成問題。所以核心問題應該是如何有效地管理漁港，讓漁港充分發揮漁業及其他休閒功能。