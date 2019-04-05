蔡英文：我當總統 台灣主權一定守得住

2019-04-05 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午到雲林參拜拱範宮，她表示，雖然中國對台灣的壓力愈來愈大，國際社會的支持也愈來愈大，大家要注意，但不要煩惱，只要蔡英文當總統，台灣的主權一定守得住。

蔡英文說，中國愈來愈有企圖心在區域擴張，對台灣的軍事威脅，也愈來愈大，但她這兩三年一直打拚，國際社會的關係處理的都不錯，日本、美國、歐洲等主要民主國家都有支持。