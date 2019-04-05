親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

同婚立法放緩 黨政高層致電教會「先英德後同婚」

2019-04-05 11:32聯合報 記者張文馨╱即時報導

政院版同婚法案逕付二讀今日滿月，但協商至今仍未啟動，表面上平靜無波，底下卻是暗潮洶湧。據了解，一個月來反同團體動員輪流致電、拜訪立委辦公室，但碰上民進黨內爆發英德大戰，黨政要角日前親自致電關注修法事宜的教會高層指，「黨內的事情（指英德爭取總統提名）先處理完，再處理這個」，與教會「用時間換取空間」的立場達成默契。

由於同婚的期限為今年5月24日，而民進黨內總統初選最快本月17日就會知道結果，目前協調小組還在積極運作。下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，政院版同婚草案若真的上路，將會產生更多問題，因此對他們來說，能爭取更多溝通和討論的時間就是好事。

同時，反同團體動員支持者每天打電話到立委辦公室遊說，助理形容，這些人不同於過去的「抗議專業戶」，可以聽得出來都是初次打電話進來，且這些人非常清楚每位立委的立場，打來也都很簡單訴求「請委員繼續支持／反對法案」，有的支持者會補充「否則年底選舉無法繼續支持」，挺同者雖然不多，但仍有零星表示意見。

助理形容，雙方在網路動員上都竭盡全力，大量複製貼上文字和圖片，密集洗版政治人物的臉書，挺同者多半喜歡以私人訊息方式傳遞想法，院版草案出來後，反同團體一度疲勞轟炸，一天內高達10、20通。

民進黨立委劉世芳形容，「幾乎每隔5至10分鐘就有電話響」，比較辛苦的就是助理。劉表示，最近打來遊說的電話，挺同反同都有，但都比過去理性，少有人獸交等負面字眼。

民進黨立委張廖萬堅說，電話和臉書訊息都會接到，當然會有壓力，尤其他的選區反同聲音大，黨團處理上應更技巧，開放成員去了解正反的想法，並帶回來大家協商，看有沒有各退一步的空間。

同婚專法還在立法院待審。本報資料照片。
同婚專法還在立法院待審。本報資料照片。
分享

民進黨同婚
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

人權、能源政策辦公投 柯文哲再嗆：說弱智真的差不多

2019-04-05 10:33

立法院吹起柴犬「瘋」 立委溫柔超黨派

2019-04-05 09:21

立委不是什麼都能喬！ 皮條客狂打電話逼選民服務

2019-04-05 08:25

母校將兩岸標同色 蔡英文：台灣不會從地圖上消失

2019-04-05 12:15

「網路散布」謠言擬加重刑責 許智傑：應釐清界線

2019-04-05 10:37

李登輝秘錄 在兩岸負責情蒐的兄弟打造兩岸極機密管道

2019-04-05 07:41

漁港垂釣下周討論 張景森：不能妨礙漁船 破壞環境

2019-04-05 12:00

蔡英文：我當總統 台灣主權一定守得住

2019-04-05 11:38

反同另推修民法 婚姻限定一男一女

2019-04-05 11:35

總統府明晚免費音樂會 推史上最寬LED燈「看見台灣」

2019-04-05 11:16

當總統要深耕「文化台灣」 賴清德：為自己的文化驕傲

2019-04-05 10:27

追思蔣公 吳敦義：蔡政府的轉型正義 只是助長仇恨

2019-04-05 10:05

藍營女立委愛狗 「抱狗的時間比抱女兒還要多」

2019-04-05 09:20

孫大千諷：政黨輪替後法院變成民進黨開的嗎？

2019-04-05 09:16

立委日常 林靜儀：不要汙名化選民服務

2019-04-05 08:25

蔡英文母校將兩岸標同色 外交部關切

2019-04-05 00:02

李登輝秘錄／1992年時 大陸沒對台動武意念

2019-04-04 23:52

政院催生 推「養樂多」政策

2019-04-04 23:17

高齡化、少子化趨勢難擋 沒錢可生恐變沒人可生

2019-04-04 23:13

即將離任 宏都拉斯大使：台灣永遠在我心裡

2019-04-04 22:27

朱立倫：讓全台灣都能成為孩子的快樂天堂

2019-04-04 19:46

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

吳敦義祝兒童節快樂：打造「樂婚願生能養」環境

2019-04-04 17:46

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

倫敦政經學院地圖爭議 林飛帆：遺憾校方決定

2019-04-04 17:19

「同台未必同心」 扁給「蔡賴配」參考 也提醒賴

2019-04-04 17:09

蔡英文兒童節破例開嗓 在MV中軋一角

2019-04-04 17:05

韓國瑜、郭台銘PK選總統 他辦票選結果出乎意料

2019-04-04 16:31

總統府音樂會週六登場 「拔菜」也要辦「死亡音樂會」

2019-04-04 15:16

禁核食 柯文哲批台灣是弱智國家「不服氣來辯啊！」

2019-04-04 14:54

總統府音樂會 蔡、柯不同台？柯：不是每個活動都去

2019-04-04 14:37

兒童節首發單曲遊樂場MV 總統入鏡首開金口唱歌

2019-04-04 14:24

大甲媽起駕宛如總統前哨戰！ 柯、韓都參加

2019-04-04 14:14

蔡總統勘查稻熱病 陳吉仲：不限制餘糧收購

2019-04-04 14:06

接地氣、接沼氣？蔡英文視察嘉義 跳過黨籍太保市長

2019-04-04 13:49

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46

倫敦政經學院地圖將台灣和大陸標同色 外交部籲尊重兩岸分治

2019-04-04 13:20

打假第二波修法／「網路散布」農產品謠言 擬加重其刑

2019-04-04 13:03
看更多

熱門文章

韓國瑜、郭台銘PK選總統 他辦票選結果出乎意料

2019-04-04 16:31

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

2019-04-04 14:28

禁核食 柯文哲批台灣是弱智國家「不服氣來辯啊！」

2019-04-04 14:54

倫敦政經學院地圖爭議 林飛帆：遺憾校方決定

2019-04-04 17:19

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

【即時短評】令狐沖的心結 韓國瑜的情義

2019-04-04 13:18

獨／總統視察嘉義基地 F-16第二位女飛官曝光

2019-04-04 19:51

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

韓國瑜談就職百日 為90萬票的希望急得不得了

2019-04-05 00:07

美軍駐台AIT大方說 華美斷交後首位駐台陸戰隊員是他

2019-04-04 14:52

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

傳高市3首長選立委 葉壽山：做好每一天工作

2019-04-04 14:09

總統說不怕國際軍火商威脅 林濁水：語見玄機

2019-04-04 15:14

【重磅快評】中共軍演老李演很大 小英只會鐵公雞

2019-04-05 09:25

孫大千諷：政黨輪替後法院變成民進黨開的嗎？

2019-04-05 09:16

韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44

港媒大篇幅報導高雄美食 謝金河：看出挺韓市長的用心

2019-04-05 08:22

韓國瑜單挑賴清德：2個令狐沖直球對決

2019-04-04 23:57

李登輝秘錄 在兩岸負責情蒐的兄弟打造兩岸極機密管道

2019-04-05 07:41

話中有話？卓榮泰臉書貼「照步來很難嗎？」

2019-04-04 23:00

韓國瑜下周三訪美 僑宴爆桌 有隱秘行程？

2019-04-05 00:14

周日「吳朱會」朱立倫出招 要求公開會談

2019-04-04 23:32

韓國瑜帶隊掃毒 夜店咖卻嗨了

2019-04-05 00:33

賴清德：韓國瑜在劉結一面前反對一國兩制 才像令狐沖

2019-04-04 14:48

陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫

2019-04-04 15:55

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46

莫拉克風災10年…防災，滾動檢討 撤離，民眾懂了

2019-04-05 01:34

韓流引發朝野賣水果攻防戰 林濁水：彷佛回到農業社會

2019-04-04 14:02

大甲媽起駕宛如總統前哨戰！ 柯、韓都參加

2019-04-04 14:14

蔡英文巧遇老師翁岳生 翁迴避挺蔡造勢活動

2019-04-04 14:34

蔡英文慰勉空軍4聯隊 李喜明慰勉IDF與防空飛彈部隊

2019-04-04 17:31

把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44

「同台未必同心」 扁給「蔡賴配」參考 也提醒賴

2019-04-04 17:09

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

即將離任 宏都拉斯大使：台灣永遠在我心裡

2019-04-04 22:27

延後吳韓會真相… 韓國瑜不願被解讀「逼退朱王」

2019-04-04 13:01

影／遲不表態讓藍綠「活該」緊張 柯文哲：我有時頑皮

2019-04-04 18:20

侯友宜上任100天／新北市民驚喜 議員催再加把勁

2019-04-05 00:54

立委不是什麼都能喬！ 皮條客狂打電話逼選民服務

2019-04-05 08:25

影／朱立倫十八個字展決心與黨主席見面公開展團結

2019-04-04 19:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top