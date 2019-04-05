同婚立法放緩 黨政高層致電教會「先英德後同婚」

2019-04-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



政院版同婚法案逕付二讀今日滿月，但協商至今仍未啟動，表面上平靜無波，底下卻是暗潮洶湧。據了解，一個月來反同團體動員輪流致電、拜訪立委辦公室，但碰上民進黨內爆發英德大戰，黨政要角日前親自致電關注修法事宜的教會高層指，「黨內的事情（指英德爭取總統提名）先處理完，再處理這個」，與教會「用時間換取空間」的立場達成默契。

由於同婚的期限為今年5月24日，而民進黨內總統初選最快本月17日就會知道結果，目前協調小組還在積極運作。下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩表示，政院版同婚草案若真的上路，將會產生更多問題，因此對他們來說，能爭取更多溝通和討論的時間就是好事。

同時，反同團體動員支持者每天打電話到立委辦公室遊說，助理形容，這些人不同於過去的「抗議專業戶」，可以聽得出來都是初次打電話進來，且這些人非常清楚每位立委的立場，打來也都很簡單訴求「請委員繼續支持／反對法案」，有的支持者會補充「否則年底選舉無法繼續支持」，挺同者雖然不多，但仍有零星表示意見。

助理形容，雙方在網路動員上都竭盡全力，大量複製貼上文字和圖片，密集洗版政治人物的臉書，挺同者多半喜歡以私人訊息方式傳遞想法，院版草案出來後，反同團體一度疲勞轟炸，一天內高達10、20通。

民進黨立委劉世芳形容，「幾乎每隔5至10分鐘就有電話響」，比較辛苦的就是助理。劉表示，最近打來遊說的電話，挺同反同都有，但都比過去理性，少有人獸交等負面字眼。