總統府明晚免費音樂會 推史上最寬LED燈「看見台灣」

2019-04-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



「2019總統府音樂會」6日晚間7時將在總統府前凱達格蘭大道舉辦，除了首度開放民眾自由入場，更透過15萬顆LED燈網全國史上最寬的LED燈網幕，要播放由已故導演齊柏林的「看見台灣」與動畫結合的「地之美」

總統府發言人林鶴明今表示，今年的總統府音樂會首度開放民眾自由入場，總統府前的重慶南路、凱道及南北廣場都可以開放欣賞，歡迎民眾帶著野餐墊，在這春風微微的夜晚席地而坐，一同來欣賞這場音樂會。

林鶴明說，音樂會延續總統府音樂會一貫「公益性」及「音樂平權」的理念，因此特別設置420個座位席，由本協辦單位敎育部、衛福部，以及台北市政府邀請轄下社福及特敎機構，包括兒童之家小朋友、身障朋友、關懷據點高齡長輩與新住民家庭一同到府前，感受不同年代的歌曲帶給我們的成長記憶。

另外，林鶴明表示，還有來自11國友邦大使、23國駐台機構代表50餘人也受邀出席今年的總統府音樂會，不分世代、跨族群的國内外朋友，都能透過這次的音樂會，再次體驗丶認識台灣豐美的土地與美好的人情。