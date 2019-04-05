邱毅評韓國瑜「精過孫猴子」 等蔡賴出線才要決定

2019-04-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



針對高雄市長韓國瑜延後與國民黨主席吳敦義的會面，前立委邱毅今透過臉書指出，國民黨真是「一個比一個精，個個精過孫𤠣子」，認為韓國瑜把原定的「吳韓會」延到訪美後，那時民進黨候選人是蔡或賴已定案，對手人選確定了，韓好下定決心。

民進黨初選最快17日蔡、賴就會透過民調出線，但國民黨2020人選仍膠著，邱毅今在臉書指出，國民黨「一個比一個精，個個精過孫𤠣子」，吳敦義一心一意推出最強人選應戰，所以約了韓國瑜見面，想確定韓國瑜「選不選」，但韓國瑜把原定的「吳韓會」延後，延到訪美後，那時已是18日後，民進黨候選人是蔡或賴已定案，對手人選確定了，韓好下定決心。

邱毅說，韓國瑜是經過仔細盤算的，現在就表態「願意選」，朱王被勸退不管講的場面話多漂亮，心裡一定怨韓，到時扯起後腿來，對韓選情的「破壞力」十足，但若韓表示「不願選」，最後不論誰出缐，恐怕都不是賴清德或柯文哲的對手，國民黨扳回執政權的美夢又碎了，這一來拒絕參選的韓豈不又成了「罪人」？