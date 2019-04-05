人權、能源政策辦公投 柯文哲再嗆：說弱智真的差不多

2019-04-05 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前接受三立新聞網專訪，提到去年大選綁公投，最有意見的就是日本核災區進口那題，美國、歐盟都可進口，台灣有什麼理由用一個跟美國跟歐盟不一樣標準？怎麼會讓這題公投，還說「我們是個弱智的國家」，昨受訪時更嗆聲「不服氣來辯論啊」。

柯文哲今表示，台北要成為一個國際城市，與世界接軌，但我們卻要用和人家不一樣標準，「我們有這麼特殊嗎」？

柯文哲說，核災區食品的問題，如果我們不用美國、歐盟的標準，也不是不可以，但要有很強的理由，包括瘦肉精也是，不然怎麼和世界接軌？

柯文哲還說，所以像是台北市政府在制定台北市的都市發展計畫的時候，就是參考聯合國的永續發展目標，與世界接軌是很重要的。

公投已過半年，為什麼現在才開始評論？柯文哲直言，當時在忙自己的選舉，老實講，公投是那天進去才看有哪些題目，如果連他都是進去才第一次在看題目，表示事前宣導也不是很多。

柯文哲認為，民主政治重點不是投票，而是事前的討論，如果資訊不足、不清楚，投票是沒有意義的，而且那些公投題目都有問題，像是同志議題，這是價值、人權，拿出來投票是很奇怪的事情，核災、核電廠更不用講。

柯說，如果資訊不清楚，投票根本就沒有意義，尤其台灣的能源政策 、產業政策是一整套的，政府卻拿出來投票，所以說弱智真的差不多。

不過媒體質疑，到底是不關心公投？還是因為選舉太忙沒留意？柯文哲表示，根本就沒有很努力去看。

柯文哲說，民主政治不是只有投票，還有事前的討論，要建立政策不會因為任期而改變，像是社區主義、公民參與的這種制度怎麼建立，這才是要思考的。