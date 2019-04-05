當總統要深耕「文化台灣」 賴清德：為自己的文化驕傲

2019-04-05 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天返萬里掃墓，以示慎終追遠，昨傍晚他在「娘家」台南走訪漁光島，有感而發地說漁光島曾經有一座「秋茂園」，是好幾代台灣人的共同回憶，但關園之後變成荒地，直到他擔任台南市長開始舉辦「漁光島藝術節」，成為網美喜愛的打卡熱點，未來他若有機會帶領國家，一定會讓「文化台灣」繼續深耕茁壯，讓大家為自己的文化感到驕傲。

賴清德今早在臉書發文，指出他在台南市長任內參考日本瀨戶內海的直島藝術季，2015開始舉辦「漁光島藝術節」，成功讓漁光島成為網美喜愛的打卡熱點，今年的主題是「海島新樂園」，要喚回台南市民對秋茂園的歡樂回憶，共集結16組國內外藝術家、26件環境藝術裝置，要大家一起感受漁光島美麗的環境，同時也呼應地方創生精神，邀請社區及藝術家參與改造，重新賦予漁光島更深的文化價值。