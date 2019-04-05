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當總統要深耕「文化台灣」 賴清德：為自己的文化驕傲

2019-04-05 10:27聯合報 記者鄭維真╱即時報導

行政院前院長賴清德今天返萬里掃墓，以示慎終追遠，昨傍晚他在「娘家」台南走訪漁光島，有感而發地說漁光島曾經有一座「秋茂園」，是好幾代台灣人的共同回憶，但關園之後變成荒地，直到他擔任台南市長開始舉辦「漁光島藝術節」，成為網美喜愛的打卡熱點，未來他若有機會帶領國家，一定會讓「文化台灣」繼續深耕茁壯，讓大家為自己的文化感到驕傲。

賴清德今早在臉書發文，指出他在台南市長任內參考日本瀨戶內海的直島藝術季，2015開始舉辦「漁光島藝術節」，成功讓漁光島成為網美喜愛的打卡熱點，今年的主題是「海島新樂園」，要喚回台南市民對秋茂園的歡樂回憶，共集結16組國內外藝術家、26件環境藝術裝置，要大家一起感受漁光島美麗的環境，同時也呼應地方創生精神，邀請社區及藝術家參與改造，重新賦予漁光島更深的文化價值。

他說，「文化台灣」是他在院長任內的施政目標之一，發展「文化台灣」就是要建立台灣的主體性，要讓每個生活在台灣的人，或是到台灣的外國人，都能清楚了解台灣的文化內涵，讓國人對台灣文化感到光榮，並對台灣產生認同感和光榮感，「如果我有機會帶領國家，一定會讓『文化台灣』繼續深耕茁壯，讓我們為自己的文化感到驕傲」。

行政院前院長賴清德表示，若未來有機會帶領國家，會讓「文化台灣」繼續深耕茁壯。圖／...
行政院前院長賴清德表示，若未來有機會帶領國家，會讓「文化台灣」繼續深耕茁壯。圖／擷取自賴清德臉書
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