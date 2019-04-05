追思蔣公 吳敦義：蔡政府的轉型正義 只是助長仇恨

2019-04-05 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



今天是蔣中正總統逝世紀念日，國民黨主席吳敦義在臉書貼文，回想他的父親在當年那個動亂的時代，也曾含冤入獄，因此他能體會許多受難者家屬的心情，蔣中正不是沒有責任，但他仍對於今日諸多破壞蔣中正銅像的行為，感到遺憾，吳敦義更批評蔡政府大搞意識形態，根本不是轉型正義，只是增加仇恨。

吳敦義是以「懷古追遠，但願風範應猶在：追思蔣公」為題在臉書貼文，強調看到政大後山的蔣公騎馬銅像被人鋸掉一隻腳，真是讓人覺得心痛。

吳敦義表示，在動亂的時代，曾經發生過許多悲劇，有些人因而家破人亡，命喪牢獄。他的父親當年也曾含冤入獄了二年九個月，因此完全能體會許多受難者家屬的心情。然而，不論是跑去政治大學破壞蔣中正的銅像、或是闖入慈湖陵寢向蔣中正靈柩潑灑紅漆，他仍認為是令人遺憾的作為。

吳敦義表示，蔣中正當然不是完全沒有責任，但蔣中正對中華民國、對台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱。蔣中正除了打贏八年抗戰，光復台灣，推動三七五減租、耕者有其田，還開辦九年國民教育，在台灣推動許多重大建設，使得台灣復興基地民生樂利、民族獲得尊榮、民生也得落實，讓三民主義在復興基地扎根，這些功績值得大家永遠懷念。