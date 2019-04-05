立法院吹起柴犬「瘋」 立委溫柔超黨派

2019-04-05 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



近期立法院吹起一股養柴犬風，親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應、莊瑞雄都不約而同養了柴犬。蔡適應表示，基隆的民眾很愛狗，也一直向他反映希望基隆能夠有狗公園，他笑說，下次要帶狗去會勘，這樣才能知道這個地方是不是適合讓狗玩耍。

陳怡潔的黑柴Oreo五個月大，但因品種不同，體型較小，相較於蔡適應家的淺棕色柴犬Tony，也不過大Oreo一個月，體積就大幾乎快要一倍。兩隻小柴相見歡的時候，Tony一度因為太興奮當場尿尿，惹得旁人大笑不已。

陳怡潔表示，Oreo是好朋友家的狗狗生的，「他們希望將這個喜悅分享給我們，因此我們就把這個『小喜悅』養了下來」；蔡適應則說，他是去朋友家看到Tony的媽媽很可愛，朋友就說如果有生就送給他，沒想到有一天真的接到通知說生了，他和太太還在考慮是否要收養的時候，隔天朋友就把小Tony送到辦公室來了。

蔡適應說，他除了當立委外，最近在家有多了一個工作，「就是幫Tony撿牙齒」，因為牠正在換牙，常常亂咬結果牙齒就掉下來了。不過蔡適應話才說完，Tony就馬上大便，蔡適應拿著塑膠袋邊撿大便邊無奈的說，怎麼大這麼多！