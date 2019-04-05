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立法院吹起柴犬「瘋」 立委溫柔超黨派

2019-04-05 09:21聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

近期立法院吹起一股養柴犬風，親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應、莊瑞雄都不約而同養了柴犬。蔡適應表示，基隆的民眾很愛狗，也一直向他反映希望基隆能夠有狗公園，他笑說，下次要帶狗去會勘，這樣才能知道這個地方是不是適合讓狗玩耍。

陳怡潔的黑柴Oreo五個月大，但因品種不同，體型較小，相較於蔡適應家的淺棕色柴犬Tony，也不過大Oreo一個月，體積就大幾乎快要一倍。兩隻小柴相見歡的時候，Tony一度因為太興奮當場尿尿，惹得旁人大笑不已。

陳怡潔表示，Oreo是好朋友家的狗狗生的，「他們希望將這個喜悅分享給我們，因此我們就把這個『小喜悅』養了下來」；蔡適應則說，他是去朋友家看到Tony的媽媽很可愛，朋友就說如果有生就送給他，沒想到有一天真的接到通知說生了，他和太太還在考慮是否要收養的時候，隔天朋友就把小Tony送到辦公室來了。

蔡適應說，他除了當立委外，最近在家有多了一個工作，「就是幫Tony撿牙齒」，因為牠正在換牙，常常亂咬結果牙齒就掉下來了。不過蔡適應話才說完，Tony就馬上大便，蔡適應拿著塑膠袋邊撿大便邊無奈的說，怎麼大這麼多！

由於近來不少政治人物都帶著自己的寵物開直播，不過對此，陳怡潔和蔡適應都表示還沒想過；而立委選舉即將開打，是否會帶著柴犬去拜票，蔡適應反問記者說「帶牠去會有票嗎？哈哈哈」。不過蔡說，基隆人滿愛狗的，他只有去參加狗狗的活動，大家一聊到狗都停步下來，也有民眾反映希望基隆可以設立狗公園，他打算下次帶狗去會勘。

親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／...
親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／攝影
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親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／...
親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／攝影
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民進黨立委蔡適應用濕紙巾邦狗擦腳。記者劉宛琳／攝影
民進黨立委蔡適應用濕紙巾邦狗擦腳。記者劉宛琳／攝影
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親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／...
親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／攝影
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親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／...
親民黨立委陳怡潔與民進黨立委蔡適應帶著自己的愛狗柴犬來到狗公園玩耍。記者劉宛琳／攝影
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民進黨立委蔡適應與愛狗Tony。記者劉宛琳／攝影
民進黨立委蔡適應與愛狗Tony。記者劉宛琳／攝影
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蔡適應柴犬
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