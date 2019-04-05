藍營女立委愛狗 「抱狗的時間比抱女兒還要多」

2019-04-05 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



政治人物愛養狗、貓不是新聞，國民黨立委黃昭順過去曾領養一隻馬爾濟斯，同床共枕了七年，還被媽媽笑說，「你抱狗的時間比抱女兒還要多」。不過日前狗狗走了，黃昭順傷心至今仍無法平復，雖然有朋友說要再送牠一隻馬爾濟斯，但她無法接受。

黃昭順說，她過去曾領養過一隻馬爾濟斯，有七年的時間都跟她睡在一起，因為跟狗太親密，還被媽媽笑說，「你抱狗的時間比抱女兒的時間還要多。」

黃昭順說，這隻馬爾濟斯非常的貼心、忠心，她出門以後狗就在門口等到她回來，中間都不吃不喝，讓她非常不捨，後來只好把狗帶去上安親班，讓牠多交朋友，吃飯也可以正常，才不會無聊。

前國民黨立委羅淑蕾則是養了一隻獒犬跟一隻英國鬥牛犬，不過最後英國鬥牛犬意外變成同僚鄭汝芬的寵物。她表示，當天因為英國鬥牛犬生病要帶去看醫生，所以先帶來立院辦公室，當時她不在，「結果鄭汝芬看了很喜歡就把牠抱走了」，本來沒有要送給鄭，但鄭帶回家後說孫子很喜歡，羅淑蕾也就順勢送給她了。

而羅淑蕾的獒犬，小時候要看醫生時偶爾會帶來立法院當作中繼站停留，但是獒犬長大以後，因為太大隻沒辦法帶來了。