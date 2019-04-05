親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜話題不斷
百里侯就職百天
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

獨／「詩詞男神」服役被霸凌腦震盪 訴在公務員眼中「不值錢」

藍營女立委愛狗 「抱狗的時間比抱女兒還要多」

2019-04-05 09:20聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

政治人物愛養狗、貓不是新聞，國民黨立委黃昭順過去曾領養一隻馬爾濟斯，同床共枕了七年，還被媽媽笑說，「你抱狗的時間比抱女兒還要多」。不過日前狗狗走了，黃昭順傷心至今仍無法平復，雖然有朋友說要再送牠一隻馬爾濟斯，但她無法接受。

黃昭順說，她過去曾領養過一隻馬爾濟斯，有七年的時間都跟她睡在一起，因為跟狗太親密，還被媽媽笑說，「你抱狗的時間比抱女兒的時間還要多。」

黃昭順說，這隻馬爾濟斯非常的貼心、忠心，她出門以後狗就在門口等到她回來，中間都不吃不喝，讓她非常不捨，後來只好把狗帶去上安親班，讓牠多交朋友，吃飯也可以正常，才不會無聊。

前國民黨立委羅淑蕾則是養了一隻獒犬跟一隻英國鬥牛犬，不過最後英國鬥牛犬意外變成同僚鄭汝芬的寵物。她表示，當天因為英國鬥牛犬生病要帶去看醫生，所以先帶來立院辦公室，當時她不在，「結果鄭汝芬看了很喜歡就把牠抱走了」，本來沒有要送給鄭，但鄭帶回家後說孫子很喜歡，羅淑蕾也就順勢送給她了。

而羅淑蕾的獒犬，小時候要看醫生時偶爾會帶來立法院當作中繼站停留，但是獒犬長大以後，因為太大隻沒辦法帶來了。

羅淑蕾也曾送前立委丁守中一隻狼犬，跟丁開玩笑說「我們是狗親家」。丁守中則是把這隻德國狼犬取名Rocky，還將Rocky當成「生活矯正師」，當時天天陪丁守中去附近的公園快走運動，每天六圈，合計兩公里左右，讓丁守中短短一個月內瘦了三公斤。

羅淑蕾和她的獒犬 圖/取自羅淑蕾臉書
羅淑蕾和她的獒犬 圖/取自羅淑蕾臉書
分享

丁守中羅淑蕾黃昭順
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

立法院吹起柴犬「瘋」 立委溫柔超黨派

2019-04-05 09:21

立委不是什麼都能喬！ 皮條客狂打電話逼選民服務

2019-04-05 08:25

李登輝秘錄 在兩岸負責情蒐的兄弟打造兩岸極機密管道

2019-04-05 07:41

孫大千諷：政黨輪替後法院變成民進黨開的嗎？

2019-04-05 09:16

立委日常 林靜儀：不要汙名化選民服務

2019-04-05 08:25

蔡英文母校將兩岸標同色 外交部關切

2019-04-05 00:02

李登輝秘錄／1992年時 大陸沒對台動武意念

2019-04-04 23:52

政院催生 推「養樂多」政策

2019-04-04 23:17

高齡化、少子化趨勢難擋 沒錢可生恐變沒人可生

2019-04-04 23:13

即將離任 宏都拉斯大使：台灣永遠在我心裡

2019-04-04 22:27

朱立倫：讓全台灣都能成為孩子的快樂天堂

2019-04-04 19:46

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

吳敦義祝兒童節快樂：打造「樂婚願生能養」環境

2019-04-04 17:46

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

倫敦政經學院地圖爭議 林飛帆：遺憾校方決定

2019-04-04 17:19

「同台未必同心」 扁給「蔡賴配」參考 也提醒賴

2019-04-04 17:09

蔡英文兒童節破例開嗓 在MV中軋一角

2019-04-04 17:05

韓國瑜、郭台銘PK選總統 他辦票選結果出乎意料

2019-04-04 16:31

總統府音樂會週六登場 「拔菜」也要辦「死亡音樂會」

2019-04-04 15:16

禁核食 柯文哲批台灣是弱智國家「不服氣來辯啊！」

2019-04-04 14:54

總統府音樂會 蔡、柯不同台？柯：不是每個活動都去

2019-04-04 14:37

兒童節首發單曲遊樂場MV 總統入鏡首開金口唱歌

2019-04-04 14:24

大甲媽起駕宛如總統前哨戰！ 柯、韓都參加

2019-04-04 14:14

蔡總統勘查稻熱病 陳吉仲：不限制餘糧收購

2019-04-04 14:06

接地氣、接沼氣？蔡英文視察嘉義 跳過黨籍太保市長

2019-04-04 13:49

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46

倫敦政經學院地圖將台灣和大陸標同色 外交部籲尊重兩岸分治

2019-04-04 13:20

打假第二波修法／「網路散布」農產品謠言 擬加重其刑

2019-04-04 13:03

日媒《李登輝秘錄》／不對台動武 來自對岸主席的許諾

2019-04-04 12:55

首登F-16V戰機、慰勉空軍嘉義聯隊 總統：國土主權寸土不讓

2019-04-04 12:08

馬英九臉書曬童趣影片 「魚沒撈到只好撈烏龜」

2019-04-04 11:59

政院禁大陸資通訊產品 將擴及地方政府

2019-04-04 11:14

打假修法立院不動 柯建銘：等修法輪廓具體一起處理

2019-04-04 11:05

打假第二波修法 「網路散布」農產品謠言考慮加重其刑

2019-04-04 10:54

賴清德兒童節自曝「嫩照」 提醒今天不能罵小孩

2019-04-04 10:01

孫大千：民進黨用人黨國不分 大演「全家就是我家」

2019-04-04 09:10

「不怕關的最大！」 扁踩紅線嗆抓我 龍介仙：和小英合演一齣戲

2019-04-04 09:00

游梓翔：執政者「令戰」語言不斷 最後恐變成引戰

2019-04-04 08:17
看更多

熱門文章

韓國瑜、郭台銘PK選總統 他辦票選結果出乎意料

2019-04-04 16:31

國軍兵力組織大調整 整編聯合兵種營

2019-04-04 09:56

不敢生變沒人可生 一張表看台灣人口危機

2019-04-04 11:08

AIT神秘美軍編制首曝光 駐台美軍數比駐北京多

2019-04-04 14:28

禁核食 柯文哲批台灣是弱智國家「不服氣來辯啊！」

2019-04-04 14:54

倫敦政經學院地圖爭議 林飛帆：遺憾校方決定

2019-04-04 17:19

藝術字「韓流」反轉變「智障」 引網友留言熱議

2019-04-04 17:55

【即時短評】令狐沖的心結 韓國瑜的情義

2019-04-04 13:18

獨／總統視察嘉義基地 F-16第二位女飛官曝光

2019-04-04 19:51

中共自由航行被批敵我不分 謝龍介：打下來就能說服我

2019-04-04 11:31

首登F-16V戰機、慰勉空軍嘉義聯隊 總統：國土主權寸土不讓

2019-04-04 12:08

視導嚇阻共機的聯隊 蔡英文：穿裙的也能當好三軍統帥

2019-04-04 13:30

韓國瑜拒絕與吳敦義4月5日會面 謝龍介：正確決定

2019-04-04 11:53

共機越中線財神爺年初就知道 北港武德宮國運籤神準

2019-04-04 12:37

美軍駐台AIT大方說 華美斷交後首位駐台陸戰隊員是他

2019-04-04 14:52

【即時短評】可恃戰力專案 削足適履

2019-04-04 09:57

王浩宇：提告韓粉絕不和解 求償金將捐育幼院

2019-04-04 17:38

傳高市3首長選立委 葉壽山：做好每一天工作

2019-04-04 14:09

韓國瑜談就職百日 為90萬票的希望急得不得了

2019-04-05 00:07

總統說不怕國際軍火商威脅 林濁水：語見玄機

2019-04-04 15:14

韓國瑜為何延後吳韓會？ 學者解讀：要吳先搞定朱王

2019-04-04 12:03

韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44

他要韓國瑜勇敢選總統 時代給的抉擇很清楚

2019-04-04 11:41

韓國瑜單挑賴清德：2個令狐沖直球對決

2019-04-04 23:57

話中有話？卓榮泰臉書貼「照步來很難嗎？」

2019-04-04 23:00

周日「吳朱會」朱立倫出招 要求公開會談

2019-04-04 23:32

蘇嘉全傳離開立法院 許智傑推測可能是2020副手人選

2019-04-04 11:22

外交部影片搞烏龍？ 駐華大使竟稱駐台大使

2019-04-04 13:46

黑鷹進駐汰除8架S-70C 空軍救護新機籌購撤案

2019-04-04 09:56

賴清德：韓國瑜在劉結一面前反對一國兩制 才像令狐沖

2019-04-04 14:48

陸軍司令部證實聯兵旅「聯合兵種營」編組調整規畫

2019-04-04 15:55

韓國瑜下周三訪美 僑宴爆桌 有隱秘行程？

2019-04-05 00:14

韓國瑜帶隊掃毒 夜店咖卻嗨了

2019-04-05 00:33

韓流引發朝野賣水果攻防戰 林濁水：彷佛回到農業社會

2019-04-04 14:02

蔡英文巧遇老師翁岳生 翁迴避挺蔡造勢活動

2019-04-04 14:34

大甲媽起駕宛如總統前哨戰！ 柯、韓都參加

2019-04-04 14:14

把韓國瑜視為2020假想敵？ 柯Ｐ這樣回......

2019-04-04 15:44

新北議員葉元之：民進黨政府充滿「賴神勸童」現象

2019-04-04 19:18

蔡英文慰勉空軍4聯隊 李喜明慰勉IDF與防空飛彈部隊

2019-04-04 17:31

莫拉克風災10年…防災，滾動檢討 撤離，民眾懂了

2019-04-05 01:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top