立委日常 林靜儀：不要汙名化選民服務

2019-04-05 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌日前批評立院副院長蔡其昌立法院會想休息就休息，引來民進黨立委林靜儀反擊，不是沒在鏡頭內就是在休息，更貼出「立委日常」，列出一天爆滿行程證實立委除了立法之外，就是解決民眾問題，不要汙名化選民服務。

立委究竟忙什麼，林靜儀列出「立委日常」清單，包括一早參與黨團甲動、國會外交規畫排程、協調醫療器材認證展延、參加程序委員會、討論國際傳染病疫情議題、分享醫療與性別政策相關議題、討論質詢稿、撰稿「台灣參與世衛組織的困境與途徑」等等。林靜儀說，這都還只是不分區立委的一天，區域立委要做的選民服務更是好幾倍。

選民服務時常被批評是幫忙喬事情，林靜儀則要協助「去汙」，她說，有時法規訂定跟民眾的需求接不起來，這時候立委就很重要，像是兩年前她接受皮膚科醫學會之託，協助疥瘡藥品除蟲菊（Permethrin）的專案進口，原因是健保給付的疥瘡藥品，但對孕婦、幼兒、老人副作用過高，可除蟲菊成本太高，沒有廠商願意進口，才會先協調專案進口。

「立委除了立法之外，就是解決民眾問題，不要汙名化選民服務。」林靜儀表示，這件事受惠者或許不多，就新聞而言也是小事，可真的幫助到有需求的人，當時還收到患者準備的大卡片，讓她情緒頗為激動。