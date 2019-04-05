立委不是什麼都能喬！ 皮條客狂打電話逼選民服務

2019-04-05 08:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



立委助理如同立委分身，選民各式各樣的選民服務，也都會直接找上幕僚團隊，立委陳學聖辦公室幾年前就遇過皮條客謊稱徵友社大膽要求「幫忙喬案子」，除了直接闖進國會辦公室，還天天狂打電話問進度。

其實立委助理主要分兩大類，待在國會辦公室的負責政策及預算的研究與分析、質詢稿撰寫，還要為了調資料過程與各部會諜對諜；而在地方服務處的助理要幫忙跑基層固樁，紅白場跑不掉，酒量也要有一番實力。

立委林靜儀就說，其實每日行程一定都會排滿，但若臨時遇到重要法案必須「甲動」，原本的行程就只能請助理協助，幸好平時協助整理資料跟蒐集意見的就是幕僚團隊，所以助理出馬也不會影響選服品質。

陳學聖辦公室助理李月梅則說，因為選民服務其實都跟政策有關係，他們辦公室比較沒有分組，像104年曾接受遊覽車公會陳情，那年政府為了找出回收食用油的新出路，曾要求遊覽車試用回收油提煉的生質柴油，但生質柴油時常造成油路堵塞、熄火，司機憂心爬坡熄火，後果不堪設想，多次陳情，促使經濟部能源局請車測中心檢視生質柴油狀況，才停辦這個試用計畫。

李月梅說，辦公室也曾遇過「犯罪陳情」，有皮條客登門抱怨遭警方釣魚，還手寫陳情書希望委員協助，甚至拿出應召名冊，標註有膚色白、胸部大、像某某明星，辦公室當然沒有協助，結果幾天後電視移送的畫面就是奇怪皮條客。李月梅也曾代委員去跑計程車司機尾牙，除了得喝酒，還看到真的露點的脫衣舞秀，當場嚇了一大跳。