李登輝秘錄 在兩岸負責情蒐的兄弟打造兩岸極機密管道

2019-04-05 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本媒體產經新聞「李登輝秘錄」連載今日刊出第三回，介紹曾永賢兄弟分別在兩岸擔任情報蒐級任務，多舛的命運卻也成為打造兩岸極機密管道的推手。

內文提到，受命於李前總統負責打造對中情報管道的前國策顧問曾永賢在1992年底，以李前總統代理人身分，極機密的訪問北京，見到了對岸當時的國家主席楊尚昆。

楊對面露緊張的曾說到，「今後請與這個男的聯絡」，坐在一旁的是軍總政治部聯絡部長葉選寧。儘管當時的楊已經逐漸的喪失了實權，最終在1993年3月卸任，但他以國家主席立場將此事全權委託給葉選寧，也許是想扮演好自己的角色吧。

事先並不知道會與楊尚昆會談的曾永賢，那一趟經由香港、澳門輾轉抵達北京。之後，葉選寧在北京西北風光明媚的玉泉山中央軍事委員會招待所接待他。

曾永賢也透過葉選寧與葉的部下，打造了兩岸高層的極密管道。

葉選寧是毛澤東在中日戰爭一同作戰的將軍葉劍英的次男，也就是被稱為太子黨的菁英第二代。葉在工廠勤務中遭逢事故喪失了右腕，第一次見面時是用左手與曾永賢握手。葉對曾說，我能與你的哥哥以及你直接談談兩岸問題真好。葉選寧更進一步表示，兩岸關係的修復必須在知道歷史的我們這一代解決。

事實上，曾與葉並非毫不相識的夥伴。

比曾永賢年長10歲的哥哥曾永安與葉選寧是至交。曾永安戰後赴日本早稻田大學留學時，偷渡前往了中國大陸，加入中國共產黨的行列，投身軍中負責對外情報蒐級任務。曾永安透過身為人民解放軍南京軍區幹部的女婿認識了葉選寧。

對曾永賢而言，在對岸活躍的哥哥對他打造對中極機密管道發揮了莫大的助益。只是曾永安在70年代已經病歿於天津，他與姪女只有淡淡的聯繫。

93年以後，曾永賢與葉選寧、葉的部下維持一年大約見面兩次的頻率，見面的地點或許在香港、澳門，或在泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、越南等東南亞國家。曾表示，雙方互相分享內政情勢與兩岸關係的發展，彼此說真話才能解開各種的誤解。

95年7月，台海危機發生前，電話告知曾永賢即將發射飛彈的正是葉的部下，與曾也相識。

東西冷戰時代，一對兄弟隔著台灣海峽，分別為東西兩陣營進行情報蒐級任務如此多舛的命運，或許正是打造中台極機密管道、建構信賴關係的基礎吧。

二戰結束後，日本也好、台灣也好，知識分子對帝國主義都產生了反彈，大家開始鑽研馬克思列寧思想，熱衷於對共產主義的研究。

李登輝也曾豪爽的說過，「那時我也參加了共產主義的讀書會，對共產主義我非常了解。」