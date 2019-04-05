政治人物官line和臉書貼近民眾 不忘生活訊息

2019-04-05 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



政治人物的臉書和line，除了宣示問政、政績，現在不少人漸漸加進去生活小提醒，貼近民眾，也和民眾搏感情，連總統蔡英文的line都會在清明連假前貼上國道疏運措施。

蔡總統的line，傾向「感性」、「生活化」、「較輕鬆化」風格，和硬梆梆的國家大政方針有所區隔，最近清明連假，連國道疏運措施表格都貼上去，展現很基層的關懷。

國民黨主席吳敦義的官line，通常以簡短的內容表達他的一些想法和行程，清明連假之前也貼上國道疏運措施。和蔡總統的官line一樣，都不忘連上交通部網址，方便「好友們」查詢。

高雄市籍立委李昆澤不時關心高雄市交通問題，高雄市區鐵路地下化之後，高雄市政府陸續拆除原台鐵鐵道上方的陸橋，工程期間對南北交通不無影響。每拆一座，李昆澤就當「報馬仔」，在臉書、官line上提醒用路人改道。

國民黨籍高雄市議員曾麗燕看到中山高速公路末端、本來只准進入高雄港區貨櫃車通行的「三國通道」放寬給一般汽車通行，立刻上臉書告訴民眾，以後就不會有汽車誤闖「三國通道」致進退不得的情形發生。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜的官line「麗娜咖啡館」，最近還幫農民賣芭樂，也是告知市民那裡可以買到價格合理又好吃的芭樂，整個官line就像生活小看板。