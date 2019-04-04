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李登輝秘錄／1992年時 大陸沒對台動武意念

2019-04-04 23:52聯合報 東京記者蔡佩芳／四日電

日媒產經新聞的「李登輝祕錄」連載今日以「不會對台動武 來自主席的許諾」為題，繼續...
日媒產經新聞的「李登輝祕錄」連載今日以「不會對台動武 來自主席的許諾」為題，繼續談虛虛實實的兩岸關係。 東京記者蔡佩芳／攝影
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日媒產經新聞四日繼續刊出「李登輝秘錄」，連載中指出，前國策顧問曾永賢以「密使」身分於一九九二年底見到當時中共國家主席楊尚昆，從楊的發言中，李登輝和曾永賢認知，大陸在該階段沒有對台動武的意念，是對岸國家主席的許諾。

內文提到，一九九二年底曾永賢應邀進入北京後，在人民解放軍總政治部的聯絡部事務所中見到了楊尚昆。楊時而面露笑容的說到「中國無法停止反美與對台灣的批判。儘管如此，你們有錢，要做什麼我們無法干涉，我們也無可奈何」。

對於以李登輝「密使」身分、前往打探中國大陸真意的曾永賢來說，國家主席的登場出乎意料之外。這證明大陸方面也在摸索與台灣最高層級建構極機密管道。

楊尚昆發言的背景，是當年九月美國總統老布希決定出售台灣一百五十架F-16戰機。兩岸軍事平衡將因這項出售案傾斜對台有利，引起大陸對美、台強烈批判。

曾永賢回台向李登輝報告，聽取轉述楊說到「我們也無可奈何」，李登輝面露放心的表情說，「對台灣而言非常有意義」。文中描述，李登輝與曾永賢兩人當時的理解是，在此階段沒有對台動武的意念，是對岸國家主席的許諾。

文中分析，中國大陸一貫主張中國本土與台灣是不可分割的「一個中國」原則，現在仍處心積慮打壓台灣的國際空間，降低台灣地位，此舉是高層的政治決斷。

當時的國際局勢對維持共產黨獨裁政權的中國大陸而言正颳著「逆風」。一九八九年六月天安門事件後，國際社會對中制裁；同年柏林圍牆倒塌、一九九一年蘇聯瓦解都激烈動搖著中共；且兩岸經濟實力之差一目瞭然。中國大陸最高掌權者鄧小平的改革開放政策，受天安門事件影響而停頓，急需台灣資本和技術挹注，認為當時並非是升高對立的時候，應是出於政治的判斷。

「李登輝秘錄」在三日出刊內容指出，一九九五年台海危機前，曾永賢接獲對岸的極機密電話，預告將打飛彈，但是不會真的對台動武，不需慌張。

李登輝F-16解放軍老布希鄧小平
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