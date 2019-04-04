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韓國瑜洗衣政治學 「洗很多衣服了」避敏感話題

2019-04-04 20:44聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

自從高雄市韓國瑜的太太李佳芬說如果韓國瑜說要選總統，會叫韓國瑜去洗衣服之後，「洗衣服」變成韓國瑜和家人避開選總統話題的好方法，韓國瑜接受聯合報專訪時雖說家人都沒有討論有關參選2020總統大選的事，但同時表示「已經洗了很多衣服了」。可見參不參選總統這個議題，韓國瑜應有不少思考。

「台灣縣市長自己洗衣服的應該不多。」韓國瑜這話是打趣，也可能是事實。他到高雄市擔任國民黨高雄市黨部主委時，在黨部安全門旁隔一個小空間住，後來租了房子，原因是黨部沒有洗衣機，冬天洗完衣服沒有辦法脫水，衣服不易乾，所以租了有洗衣機的地方住。

李佳芬受訪說到「洗衣服」，透露韓國瑜每天問衣服洗了沒，所以如果韓國瑜跟她表示考慮參選總統，她會請韓國瑜去洗衣服，冷靜、冷靜。後來韓國瑜被媒體問選總統的事問急了，數次拿洗衣服當擋箭牌，他 的女兒韓冰被問到對父親參選總統的看法時，也搬出「洗衣服」來應對。

韓國瑜受訪時表示，關於參選總統的事，他和家人都沒有討論過，他們也不跟他討論，他也不跟他們討論，因為不知道該從何啟齒。參選總統的問題，是假設，完全不存在，他們家根本就沒有這個話題，家人最主要的討論話題就是他的健康。

高雄市長韓國瑜說「洗了很多衣服了」，可見參選總統的議題對他相當困擾，也可能有所思...
高雄市長韓國瑜說「洗了很多衣服了」，可見參選總統的議題對他相當困擾，也可能有所思考。圖／聯合報資料照
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